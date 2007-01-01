В Калуге пройдет благотворительная акция «Белый Цветок»
Она состоится 12 октября, рассказали в четверг в министерстве культуры и туризма региона.
Акция направлена на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья.
В 12:00 12 октября в Концертном зале имени Танеева на улице Баженова, 1 начнется благотворительная ярмарка.
Также запланированы выставки, мастер-классы и выступления творческих коллективов.
Калужан приглашают принять участие в акции.
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Лента комментариев
mrTJohn
Как бы уместны на площади Победы и Мира были бы подземные переходы. Ежемесячно здесь нас радуют новостями, какие огромные суммы штрафов собрали с нерадивых водителей, на эти деньги уже за пол года, наверное можно было бы нарыть переходов, вместо металлического ограждения, картонной коробки и сигнальной ленты....
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