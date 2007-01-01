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Общество

В Калуге пройдет благотворительная акция «Белый Цветок»

Она состоится 12 октября, рассказали в четверг в министерстве культуры и туризма региона.
Дмитрий Ивьев
10:18 сегодня
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Фото: правительство Калужской области.
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Акция направлена на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья.

В 12:00 12 октября в Концертном зале имени Танеева на улице Баженова, 1 начнется благотворительная ярмарка.

Также запланированы выставки, мастер-классы и выступления творческих коллективов.

Калужан приглашают принять участие в акции.

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