Путин рассказал о скором назначении нового замгубернатора Калужской области

На встрече с полномочным представителем Президента в Уральском федеральном округе Артемом Жогой Владимир Путин анонсировал скорые изменения в калужском правительстве.

Говоря о людях, которые прошли обучение в рамках платформы «Время героев», президент заявил, что один ее участник будет назначен заместителем губернатора Калужской области.

По словам Путина, этот вопрос практически согласован.

Фамилию президент не назвал. Но предыдущие два месяца в Калужской области стажировался полковник Александр Шляпников. Он был подопечным губернатора Владислава Шапши.