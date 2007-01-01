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Общество

Путин рассказал о скором назначении нового замгубернатора Калужской области

На встрече с полномочным представителем Президента в Уральском федеральном округе Артемом Жогой Владимир Путин анонсировал скорые изменения в калужском правительстве.
Дмитрий Ивьев
10:19 сегодня
1 1069
Фото: правительство Калужской области.
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Говоря о людях, которые прошли обучение в рамках платформы «Время героев», президент заявил, что один ее участник будет назначен заместителем губернатора Калужской области.

По словам Путина, этот вопрос практически согласован.

Фамилию президент не назвал. Но предыдущие два месяца в Калужской области стажировался полковник Александр Шляпников. Он был подопечным губернатора Владислава Шапши.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

В последнее время у нас идёт настоящая "охота" на велосипедистов. За 8 месяцев 2024 года только зарегистрованных 40 наездов на велосипедистов. 

...
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В Калуге насмерть сбили велосипедиста
11:42 сегодня
2 2520
mrTJohn

Живем как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. В министры обороны берут экономистов, в замгубернаторы полковников, в сенаторы охранников. Так что, власть не дает нам никакой надежды на просвет и улучшение жизни.

...
Общество
Путин рассказал о скором назначении нового замгубернатора Калужской области
11:39 сегодня
1 1037
Василёк

а древесину, под шумок, продавать ?

...
Благоустройство
В Калуге спилят деревья на улице Степана Разина
11:22 сегодня
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Провинциал

"Комфортная среда"🤣

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Авто и транспорт
В Калуге проблемный переход обезопасили коробкой и сигнальной лентой
10:50 сегодня
3 815
mrTJohn

Как бы уместны на площади Победы и Мира были бы подземные переходы. Ежемесячно здесь нас радуют новостями, какие огромные суммы штрафов собрали с нерадивых водителей, на эти деньги уже за пол года, наверное можно было бы нарыть переходов, вместо металлического ограждения, картонной коробки и сигнальной ленты.

...
Авто и транспорт
В Калуге проблемный переход обезопасили коробкой и сигнальной лентой
10:25 сегодня
3 815
SergeyKLG

А пробки как были, так и остались!

...
Авто и транспорт
В Калуге проблемный переход обезопасили коробкой и сигнальной лентой
09:52 сегодня
3 815
нико

Да ,медведи есть и такие как ты.)))

...
Статьи, аналитика, репортажи
Похитителем кенгурят в Калужской области оказался карлик: одно животное погибло
09:17 сегодня
2 1969
Meshootka

"Там будут удалять сухие и аварийные посадки". Читай - спилят всё.

...
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В Калуге спилят деревья на улице Степана Разина
09:01 сегодня
2 766
100proof

Новая разметка наносится в рамках расширения платного парковочного пространства. Скоро запуск. Следите за новостями и обращайте внимание на дорожные знаки.

...
Авто и транспорт
В Калуге организовали новую парковку на улице Достоевского
08:55 сегодня
4 2059
shurup

Там что, парковочных мест не хватало?

...
Авто и транспорт
В Калуге организовали новую парковку на улице Достоевского
08:17 сегодня
4 2059
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