Открыта мемориальная доска в память о Евстафии Винокурове

В торжественной церемонии приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и председатель «Калужского регионального союза строителей», Почетный гражданин Калуги и области Николай Алмазов.

Евстафий Кузьмич Винокуров свою трудовую деятельность начал в 1956 году в тресте «Калугашахтострой». Работал на ответственных руководящих должностях строительного комплекса Калуги, а также заведовал отделом строительства Калужского обкома КПСС. Награждён Орденом Трудового Красного Знамени, Почётными знаками «Шахтёрская слава», Медалью «За доблестный труд», Почетным званием «Заслуженный строитель РСФСР» и Медалью «Ветеран труда». В 2021 году Е.К. Винокурову было присвоено звание «Почётный гражданин города Калуги».

«Калуга сильна своими традициями, одна из которых – чтить память тех, кто внёс вклад в развитие нашего города и страны», – подчеркнул в своём выступлении Юрий Моисеев.