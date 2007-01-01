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Общество

Волонтеры высадили в Думиничском районе 6800 елей

Экологическая акция «Сохраним лес» прошла в среду, 2 октября, рассказали в правительстве области.
Дмитрий Ивьев
16:57 сегодня
0 194
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Ели сажали в районе села Марьинский.

В акции участвовало больше 100 волонтеров.

Посадка была приурочена к 95-летию района.

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калужская область
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Лента комментариев
Alexandr Seva

Теперь жутко не удобно ездить. Некоторые половину машины оставляют на проезжей части.

...
Авто и транспорт
В Калуге организовали новую парковку на улице Достоевского
16:10 сегодня
1 1081
best85

В таком случае в "морге среди своих" возмущаться придётся и про ПДД ,и зачем их знать. Инспектору без разницы кого оформлять.

...
Происшествия
В Калужской области сбили 40 велосипедистов
14:33 сегодня
7 1747
best85

По мне хоть ведро одень и свечку держи на всякий случай, на проезжей части каждый участник дорожного движения должен себя обозначить.

...
Происшествия
В Калужской области сбили 40 велосипедистов
14:30 сегодня
7 1747
КаПеПа

автомобилисты паркуются где и как попало, пешеходы идут где хотят, классика...

...
Авто и транспорт
В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
13:41 сегодня
5 2592
йЮкея

реально смешно, всего 200 чел))) а где остальные то?

...
Общество
В Калуге призовут в армию более 200 человек
12:49 сегодня
1 621
mrTJohn

Англичанка, очевидно.

...
Авто и транспорт
В Калуге женщину оштрафовали по видео в телеграме
12:29 сегодня
1 940
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Это какая-то аномалия, потому что:

...
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В Калуге яблоня зацвела в октябре
11:01 сегодня
1 558
Василёк

интресно, если автору заголовка волосы обрезать по пятки - он тоже это стрижкой назовет ?

...
Авто и транспорт
Движение на улице Кутузова в Калуге остановилось из-за обрезки деревьев
10:49 сегодня
1 804
Василёк

"разбитая жизнь водителя" - эпитет достойный кп40

...
Авто и транспорт
В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
10:46 сегодня
5 2592
megathrone

Странный вопрос... Переход мешал там проезжать, т.к. из-за бесконечного потока пешеходов машины скапливались на коротком отрезке дороги и был постоянный затор на перекрестке.

...
Авто и транспорт
В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
10:45 сегодня
5 2592
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