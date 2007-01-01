Калужанам сделают прививки на рынках
Расписание работы мобильных пунктов вакцинации от гриппа опубликовало 2 октября министерство здравоохранения Калужской области.
В Калуге медики будут дежурить в следующих местах:
- ТРЦ «Рио» – каждую субботу с 12:00 до 18:00,
- Рынок на Грабцевском шоссе, 4б – 4, 11 и 25 октября с 10:00 до 13:00,
- Мини-рынок на ул. Болдина – 3, 24 и 30 октября с 9:00 до 13:00,
- Мини-рынок на ул. Советской, 91 – 12 и 26 октября с 10:00 до 14:00.
Желающих сделать прививку просят взять с собой паспорт, полис и СНИЛС.
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