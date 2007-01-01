Калужанам сделают прививки на рынках

Расписание работы мобильных пунктов вакцинации от гриппа опубликовало 2 октября министерство здравоохранения Калужской области.

В Калуге медики будут дежурить в следующих местах:

ТРЦ «Рио» – каждую субботу с 12:00 до 18:00,

Рынок на Грабцевском шоссе, 4б – 4, 11 и 25 октября с 10:00 до 13:00,

Мини-рынок на ул. Болдина – 3, 24 и 30 октября с 9:00 до 13:00,

Мини-рынок на ул. Советской, 91 – 12 и 26 октября с 10:00 до 14:00.

Желающих сделать прививку просят взять с собой паспорт, полис и СНИЛС.