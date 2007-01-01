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Общество

Калужанам сделают прививки на рынках

Расписание работы мобильных пунктов вакцинации от гриппа опубликовало 2 октября министерство здравоохранения Калужской области.
Дмитрий Ивьев
16:43 сегодня
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В Калуге медики будут дежурить в следующих местах:

  • ТРЦ «Рио» – каждую субботу с 12:00 до 18:00,
  • Рынок на Грабцевском шоссе, 4б – 4, 11 и 25 октября с 10:00 до 13:00,
  • Мини-рынок на ул. Болдина – 3, 24 и 30 октября с 9:00 до 13:00,
  • Мини-рынок на ул. Советской, 91 – 12 и 26 октября с 10:00 до 14:00.

Желающих сделать прививку просят взять с собой паспорт, полис и СНИЛС.

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Лента комментариев
Alexandr Seva

Теперь жутко не удобно ездить. Некоторые половину машины оставляют на проезжей части.

...
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В Калуге организовали новую парковку на улице Достоевского
16:10 сегодня
1 1081
best85

В таком случае в "морге среди своих" возмущаться придётся и про ПДД ,и зачем их знать. Инспектору без разницы кого оформлять.

...
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В Калужской области сбили 40 велосипедистов
14:33 сегодня
7 1747
best85

По мне хоть ведро одень и свечку держи на всякий случай, на проезжей части каждый участник дорожного движения должен себя обозначить.

...
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В Калужской области сбили 40 велосипедистов
14:30 сегодня
7 1747
КаПеПа

автомобилисты паркуются где и как попало, пешеходы идут где хотят, классика...

...
Авто и транспорт
В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
13:41 сегодня
5 2592
йЮкея

реально смешно, всего 200 чел))) а где остальные то?

...
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В Калуге призовут в армию более 200 человек
12:49 сегодня
1 621
mrTJohn

Англичанка, очевидно.

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12:29 сегодня
1 940
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Это какая-то аномалия, потому что:

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11:01 сегодня
1 558
Василёк

интресно, если автору заголовка волосы обрезать по пятки - он тоже это стрижкой назовет ?

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Василёк

"разбитая жизнь водителя" - эпитет достойный кп40

...
Авто и транспорт
В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
10:46 сегодня
5 2592
megathrone

Странный вопрос... Переход мешал там проезжать, т.к. из-за бесконечного потока пешеходов машины скапливались на коротком отрезке дороги и был постоянный затор на перекрестке.

...
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В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
10:45 сегодня
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