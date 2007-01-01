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Новость дня Общество

Сегодня стартует осенний этап Всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов»

16:13 сегодня
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Акция проводится Союзом машиностроителей России с 2015 года осенью и весной. Всего в проекте приняли участие более 2 млн школьников и студентов по всей стране.

Как отметил первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, ранее предприятия открывали для желающих свои двери в третью неделю апреля и третью неделю октября. В прошлом году было принято решение трансформировать акцию для усиления ранней профориентации.

- Уверен, что участие в акции, даст возможность молодежи ознакомиться с работой современных промышленных предприятий и определиться с будущей профессией, - заявил первый вице-президент СоюзМаш.

Владимир Гутенев напомнил, что в рамках весеннего этапа акции свои турникеты открыли 550 предприятий, с работой которых ознакомились почти 230 тыс. юных инженеров.

Союз машиностроителей России - организация, объединяющая работников промышленных предприятий, организаций и технических ВУЗов в 77 регионах России на базе более чем 560 местных отделений. Основной целью деятельности является формирование стратегии развития отрасли, участие в формировании механизмов активной государственной политики по поддержке национального машиностроительного комплекса.

https://sm-40.ru/

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