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Новость дня Общество

Прокурор Калужской области поручил провести «Горячую линию» по льготным лекарствам

Надзорный орган проведет ее 3 октября.
Анастасия Каторгина
12:59 сегодня
0 403
Прокуратура Калужской области
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- Жители региона смогут обратиться и сообщить о нарушениях в сфере льготного лекарственного обеспечения, получить необходимую консультацию, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Позвонить можно будет с 9:00 до 13:00 по телефону: 56-28-02.

Напомним, ранее калужане жаловались на отсутствие льготных лекарств для инвалидов.

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Лента комментариев
best85

В таком случае в "морге среди своих" возмущаться придётся и про ПДД ,и зачем их знать. Инспектору без разницы кого оформлять.

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По мне хоть ведро одень и свечку держи на всякий случай, на проезжей части каждый участник дорожного движения должен себя обозначить.

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автомобилисты паркуются где и как попало, пешеходы идут где хотят, классика...

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реально смешно, всего 200 чел))) а где остальные то?

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mrTJohn

Англичанка, очевидно.

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Это какая-то аномалия, потому что:

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megathrone

Странный вопрос... Переход мешал там проезжать, т.к. из-за бесконечного потока пешеходов машины скапливались на коротком отрезке дороги и был постоянный затор на перекрестке.

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