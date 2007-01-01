Прокурор Калужской области поручил провести «Горячую линию» по льготным лекарствам
Надзорный орган проведет ее 3 октября.
- Жители региона смогут обратиться и сообщить о нарушениях в сфере льготного лекарственного обеспечения, получить необходимую консультацию, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Позвонить можно будет с 9:00 до 13:00 по телефону: 56-28-02.
Напомним, ранее калужане жаловались на отсутствие льготных лекарств для инвалидов.
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