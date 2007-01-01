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Общество

Женщина-инвалид из Сухиничского района смогла вернуть похищенные деньги

75-летняя пенсионерка, поверив мошенникам, которые предложили ей заработать деньги на бирже, перевела более 100 тысяч рублей на чужой счет.
Анастасия Каторгина
12:45 сегодня
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Возбуждено уголовное дело.

Об этом проинформировала прокуратура Калужской области.

В ходе расследования нашли владельца счета. Свою банковскую карту он передал мошенникам за вознаграждение. Прокуратура подала иск в суд, чтобы взыскать с него неосновательного обогащения в размере более 100 тысяч.

Требования надзорного органа были удовлетворены.  

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Лента комментариев
best85

В таком случае в "морге среди своих" возмущаться придётся и про ПДД ,и зачем их знать. Инспектору без разницы кого оформлять.

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По мне хоть ведро одень и свечку держи на всякий случай, на проезжей части каждый участник дорожного движения должен себя обозначить.

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автомобилисты паркуются где и как попало, пешеходы идут где хотят, классика...

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реально смешно, всего 200 чел))) а где остальные то?

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Англичанка, очевидно.

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Это какая-то аномалия, потому что:

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Странный вопрос... Переход мешал там проезжать, т.к. из-за бесконечного потока пешеходов машины скапливались на коротком отрезке дороги и был постоянный затор на перекрестке.

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