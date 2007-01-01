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Женщина-инвалид из Сухиничского района смогла вернуть похищенные деньги

Анастасия Каторгина

75-летняя пенсионерка, поверив мошенникам, которые предложили ей заработать деньги на бирже, перевела более 100 тысяч рублей на чужой счет.

Анастасия Каторгина 340 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники