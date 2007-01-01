Женщина-инвалид из Сухиничского района смогла вернуть похищенные деньги
75-летняя пенсионерка, поверив мошенникам, которые предложили ей заработать деньги на бирже, перевела более 100 тысяч рублей на чужой счет.
Возбуждено уголовное дело.
Об этом проинформировала прокуратура Калужской области.
В ходе расследования нашли владельца счета. Свою банковскую карту он передал мошенникам за вознаграждение. Прокуратура подала иск в суд, чтобы взыскать с него неосновательного обогащения в размере более 100 тысяч.
Требования надзорного органа были удовлетворены.
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