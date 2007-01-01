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Общество

В Жиздринском районе неправильно обращаются с коммунальными отходами

Районная прокуратура провела проверку и выявила нарушения.
Анастасия Каторгина
11:32 сегодня
0 90
Прокуратура Калужской области
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Об этом 2 октября рассказало региональное надзорное ведомство.

Установлено, что в Жиздре есть мусорные контейнеры, которые установлены непосредственно на земельных участках. Не обустроены места для накопления твердых коммунальных отходов. А еще отсутствует ограждение.

Глава администрации было внесено представление, чтобы устранить нарушения. Сейчас оно находится на рассмотрении.

Устранение нарушений контролирует районная прокуратура.   

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Лента комментариев
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Это какая-то аномалия, потому что:

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megathrone

Странный вопрос... Переход мешал там проезжать, т.к. из-за бесконечного потока пешеходов машины скапливались на коротком отрезке дороги и был постоянный затор на перекрестке.

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А зачем проплатили 2 одинаковые "новости" с интервалом в 3 часа? Напоминает историю с самокатами, когда подобными новостями бомбили в количестве 3-4 штуки в день. Лучше сразу требуйте полного запрета на передвижение по Калуге без использования автомобиля

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best85

А то он этот бестолковый проект не видел!)

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