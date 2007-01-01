В Жиздринском районе неправильно обращаются с коммунальными отходами
Районная прокуратура провела проверку и выявила нарушения.
Об этом 2 октября рассказало региональное надзорное ведомство.
Установлено, что в Жиздре есть мусорные контейнеры, которые установлены непосредственно на земельных участках. Не обустроены места для накопления твердых коммунальных отходов. А еще отсутствует ограждение.
Глава администрации было внесено представление, чтобы устранить нарушения. Сейчас оно находится на рассмотрении.
Устранение нарушений контролирует районная прокуратура.
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