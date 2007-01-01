В Жиздринском районе неправильно обращаются с коммунальными отходами

Районная прокуратура провела проверку и выявила нарушения.

Об этом 2 октября рассказало региональное надзорное ведомство.

Установлено, что в Жиздре есть мусорные контейнеры, которые установлены непосредственно на земельных участках. Не обустроены места для накопления твердых коммунальных отходов. А еще отсутствует ограждение.

Глава администрации было внесено представление, чтобы устранить нарушения. Сейчас оно находится на рассмотрении.

Устранение нарушений контролирует районная прокуратура.