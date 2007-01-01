Калужские депутаты поздравили пожилых людей

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат Гордумы Эльвира Капитонова навестили и поздравили с Днём пожилого человека активистов волонтерской группы «Добрые руки Калуги».

Волонтёрская группа собирает гуманитарную помощь для наших бойцов и госпиталей, жителей Донбасса, Курской и Белгородской областей, активисты плетут маскировочные сети, изготавливают сухой армейский душ и тактические носилки.

«Подарили волонтёрам корзину винограда и билеты в театр. Все они – люди с активной жизненной позицией, много лет трудились на благо Калуги, воспитали детей, вырастили внуков и сейчас помогают нашим ребятам на передовой скорее добиться победы. Пожелали им здоровья и успехов в их важной работе!», – прокомментировал Юрий Моисеев.