+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужские депутаты поздравили пожилых людей
Общество

Калужские депутаты поздравили пожилых людей

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат Гордумы Эльвира Капитонова навестили и поздравили с Днём пожилого человека активистов волонтерской группы «Добрые руки Калуги».
Дмитрий Ивьев
11:22 сегодня
0 128
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Волонтёрская группа собирает гуманитарную помощь для наших бойцов и госпиталей, жителей Донбасса, Курской и Белгородской областей, активисты плетут маскировочные сети, изготавливают сухой армейский душ и тактические носилки.

«Подарили волонтёрам корзину винограда и билеты в театр. Все они – люди с активной жизненной позицией, много лет трудились на благо Калуги, воспитали детей, вырастили внуков и сейчас помогают нашим ребятам на передовой скорее добиться победы. Пожелали им здоровья и успехов в их важной работе!», – прокомментировал Юрий Моисеев.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Новости по тегу
городская дума
Партнёрские новости
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Это какая-то аномалия, потому что:

...
Общество
В Калуге яблоня зацвела в октябре
11:01 сегодня
1 227
Василёк

интресно, если автору заголовка волосы обрезать по пятки - он тоже это стрижкой назовет ?

...
Авто и транспорт
Движение на улице Кутузова в Калуге остановилось из-за обрезки деревьев
10:49 сегодня
1 452
Василёк

"разбитая жизнь водителя" - эпитет достойный кп40

...
Авто и транспорт
В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
10:46 сегодня
4 2183
megathrone

Странный вопрос... Переход мешал там проезжать, т.к. из-за бесконечного потока пешеходов машины скапливались на коротком отрезке дороги и был постоянный затор на перекрестке.

...
Авто и транспорт
В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
10:45 сегодня
4 2183
Василёк

аномальная вода в калужской пустыне

...
Авто и транспорт
В Калуге вода размывает Северный обход
10:37 сегодня
1 3998
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Из-под земли на тротуаре там льется большой поток.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге прорвало трубу на улице Телевизионной
10:29 сегодня
1 346
Василёк

ну ты умный такой, барабнщик - должен знать, что на знание пдд проверяют только людей с водительским удостоверением.

...
Происшествия
В Калужской области сбили 40 велосипедистов
10:18 сегодня
5 1575
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

 

...
Общество
2 октября родился генерал Михаил Потапов
10:17 сегодня
2 3882
bmnw

А зачем проплатили 2 одинаковые "новости" с интервалом в 3 часа? Напоминает историю с самокатами, когда подобными новостями бомбили в количестве 3-4 штуки в день. Лучше сразу требуйте полного запрета на передвижение по Калуге без использования автомобиля

...
Авто и транспорт
В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
10:04 сегодня
4 2183
best85

А то он этот бестолковый проект не видел!)

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
08:41 сегодня
6 5729
Афиша
Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
Новости компаний
eyJpdiI6Ikp1VitZVllmL1JZdzE5cUFsZnJBaGc9PSIsInZhbHVlIjoiRzI1RW9sL3NoL05QUURUaUZicjFmN2pGU0VrUE5FOEhwNnhrM3o4d09LRXJyTS9qRFNSTlBETnRWVTcvSUdLMzhBbzlVSFZYVmhuVXFyVFhTSWtPUllXZnBxSlRVaFY3alc3TGRmalRaL3p2QmJQWjRTSklXTnVZREF4a2ptdDl1SzhjaXc2Q29zVHNIcGc4QlErcTlaKzVBS1g0aHpBZXZQOFk1bTI4em42Zm1qaGFGdGFXQXp2a3FNYzAwNUVTdTFaSTNRYkQyODN0NUVjTnZFS3JuT29Yd1lza2RZNUdWRWJwcFNGRW54a1hFMjJPZzRkaExrcHY1MVZYVStkWCtqOWZVK2xjTFJTQlNhSExwZzRjcE1iMWhnYzFySU5Ca203RUJ1WlRWZlRxWHdwcWtpVVNnQ0FBRExoZ1lpVis5TXdzS3JOaXVkekJ0NE16VllMbk9CaVpCdzlaeXgrcFAzQlRNVzZEU01leUZ1cFZaMVcyeGkxMHJPYXlNcGNVMEZNVTBoOG9VeUtPQXJ4QStrNlZlM3h5SlU0YjdrcnNsSGlxaUJuQTVnejRrVTJ6SUtQNzZrR1Q0MUIxOEswNEwyL2Q2aVc2ay8rUHdBb2k1R1gzNW1lMjljWFZnM3I1QUdGdzNheVUvZWNYL1ZQeFpUV3pqZzhxZ0lBVGE0VlRrYmNzY2djT1laWkxVWFhkYk9wYjduaFFvNFQ1M2JjajBiaTFxQUlQeFVvbUhpeTY0ZVFFTXNIRTFIV0tTRkw2cXNYUmp0amRVeC8xMmg5WE85bWdFUDFWUEtvQkdYeGZkZWZRSjNxZDBuRmZoWVB5WmVoVitmMUtPQ2NoQXU5TiIsIm1hYyI6IjMyOGRmZmIxZDE0OTU2ODFhNTdjNmNkZWExNDllMTE2Y2ZiYWQ2ZGRmMGY2Y2Q1MzNhYzc5OWEzNzZmNzc2OTciLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InUvTnRPendNeUZuSDVTN0ZIUW9MZlE9PSIsInZhbHVlIjoibTFsMlJoak5yemhaenpQL2hEcGs1WE8yem51S0JYOE1qYWZOQytUS3dGaUc1Rm1nd3gyVlJWTEtSNGY5TEFINmlYV0xGUVpGSEE1K1JNWHJLUWI3RmdkNjFxcXRSZElqc21OMW15UmxRVnB4VSsvNC8wOEhzem92L1p0dU9JQjZpR0l1L1F0bHMyRjJOay92VkJWd2VZM1ZCbEEzNHlnWjBRcGExaXdlbmZGQ29FeFVsa0VCc04vVE1FQnEzc0JjSURoRnBtTzJuQWRnam5pMWNVN1Z5REJpYzJrcU96V2d5Rm5XMEFxVFRwZWhvQjZsbC9BSEZhMFJqdDVzejRocUxEYXptVXR5R0FqYnJSZ1REaDJmZ0hoWFo0Uk1oZkRuYlVudjcyTDRmZThua1N0bjBZOXJiK3F3RzJUQlYwS1VqciszZkNSZFFPNFpVVXJ5YzVsZGg1S2NuTHNXaStrNUJWQXhNNTlOOFlHZDFTRDlPamw5dHc2U3I2eVVBckFMVC82aE9uUVIvOC9xa2xjWkdZTjhvbHBYSzRCSGJrSVI5UGIxd2pkQ2hReUdIa0xtcWd1MEtudXhvSEJoZm9tcCIsIm1hYyI6Ijg3MGU3YjQ0MjhhMjM3OWJjZWMzMjA4ZDg3NzYyMTIxMzMzNjFjNDVjMGVlZWM0MmVjODc5NmI4OWI1NTJjNWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+