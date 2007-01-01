За месяц в Калуге спилили 600 больных деревьев

Весной будет происходить озеленение тех улиц, которые остались без них.

Как сообщил на планерке первый зам городского головы-начальник управления городского хозяйства Александр Серяков, спилено в районе 600 деревьев из примерно 1200, которые предусмотрены контрактом.

Завершена вырубка зараженных златкой деревьях на улицах Луначарского, Театральной, Гагарина, а также в сквере Мира.

В настоящее время работы ведутся на Ленина и Никитина.

- С улицы Ленина вывозят порубочные остатки, а на Театральной фрезеруют пни. На этой неделе начнут избавлять от сухостоя улицы Баженова, Кутузова и Тульскую, - сообщили в городской управе.