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Общество

За месяц в Калуге спилили 600 больных деревьев

Весной будет происходить озеленение тех улиц, которые остались без них.
Анастасия Каторгина
10:56 сегодня
0 170
Городская управа Калуги
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Как сообщил на планерке первый зам городского головы-начальник управления городского хозяйства Александр Серяков, спилено в районе 600 деревьев из примерно 1200, которые предусмотрены контрактом.

Завершена вырубка зараженных златкой деревьях на улицах Луначарского, Театральной, Гагарина, а также в сквере Мира.

В настоящее время работы ведутся на Ленина и Никитина.

- С улицы Ленина вывозят порубочные остатки, а на Театральной фрезеруют пни. На этой неделе начнут избавлять от сухостоя улицы Баженова, Кутузова и Тульскую, - сообщили в городской управе.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Это какая-то аномалия, потому что:

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интресно, если автору заголовка волосы обрезать по пятки - он тоже это стрижкой назовет ?

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megathrone

Странный вопрос... Переход мешал там проезжать, т.к. из-за бесконечного потока пешеходов машины скапливались на коротком отрезке дороги и был постоянный затор на перекрестке.

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ну ты умный такой, барабнщик - должен знать, что на знание пдд проверяют только людей с водительским удостоверением.

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bmnw

А зачем проплатили 2 одинаковые "новости" с интервалом в 3 часа? Напоминает историю с самокатами, когда подобными новостями бомбили в количестве 3-4 штуки в день. Лучше сразу требуйте полного запрета на передвижение по Калуге без использования автомобиля

...
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В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
10:04 сегодня
4 2183
best85

А то он этот бестолковый проект не видел!)

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