+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге призовут в армию 218 человек
Общество

В Калуге призовут в армию 218 человек

Начала работа призывная комиссия, сообщил 2 октября городской голова Дмитрий Денисов.
Дмитрий Ивьев
10:43 сегодня
0 243
Фото: горуправа Калуги.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Через нее уже прошли 50 человек, которые отправятся на срочную службу.

- А всего на военную службу этой осенью призовут 218 молодых калужан, - заявил Денисов.

Новости по тегу
армия
Лента настроения
4 оценили
25%
0%
0%
25%
50%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Это какая-то аномалия, потому что:

...
Общество
В Калуге яблоня зацвела в октябре
11:01 сегодня
1 227
Василёк

интресно, если автору заголовка волосы обрезать по пятки - он тоже это стрижкой назовет ?

...
Авто и транспорт
Движение на улице Кутузова в Калуге остановилось из-за обрезки деревьев
10:49 сегодня
1 452
Василёк

"разбитая жизнь водителя" - эпитет достойный кп40

...
Авто и транспорт
В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
10:46 сегодня
4 2183
megathrone

Странный вопрос... Переход мешал там проезжать, т.к. из-за бесконечного потока пешеходов машины скапливались на коротком отрезке дороги и был постоянный затор на перекрестке.

...
Авто и транспорт
В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
10:45 сегодня
4 2183
Василёк

аномальная вода в калужской пустыне

...
Авто и транспорт
В Калуге вода размывает Северный обход
10:37 сегодня
1 3998
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Из-под земли на тротуаре там льется большой поток.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге прорвало трубу на улице Телевизионной
10:29 сегодня
1 346
Василёк

ну ты умный такой, барабнщик - должен знать, что на знание пдд проверяют только людей с водительским удостоверением.

...
Происшествия
В Калужской области сбили 40 велосипедистов
10:18 сегодня
5 1575
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

 

...
Общество
2 октября родился генерал Михаил Потапов
10:17 сегодня
2 3882
bmnw

А зачем проплатили 2 одинаковые "новости" с интервалом в 3 часа? Напоминает историю с самокатами, когда подобными новостями бомбили в количестве 3-4 штуки в день. Лучше сразу требуйте полного запрета на передвижение по Калуге без использования автомобиля

...
Авто и транспорт
В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
10:04 сегодня
4 2183
best85

А то он этот бестолковый проект не видел!)

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
08:41 сегодня
6 5729
Афиша
Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
Новости компаний
eyJpdiI6Im1icFI5YUswbWhLOEJodk1ERkFWVHc9PSIsInZhbHVlIjoiUlQwRUlobGhSdk1FKzQrMk1VbVZmL1JIVFdwM2FKOUxRWVBTbWVQeXluOUVQc21SWVhrZkZKQ0lsdEZBYTJZVUJDTnlHc0ZJV1h3N1lxc2NQWmE5L2VaM0J0cFRyK3hBWnROQTRYa0ZqbERpRVVVd1lxdEZoalU2aFJWUFNmRHIrWWQyUmloK1R3WTF4ZUkvbWphYTBlWDhxMEc5bFg0U0dKbDN6R0EyTzVWbEpQN0FDTEVuRWQxYVdIemdiYWNRWVN5RHZDVU1qRy9DZWRrcnJxUElGNVROUm5jSVRQWHd1dVp6Q1Y0blNuMGovbE5uSjk1OEsveDRnOWswMHV5cTB3Vzk2V01XZXVaQWlsRG56RlA2dTdaVURiRWYwODZRQjBWOFBvTTRIUjVHZXRFTHVVOWJtVk9Xemdyb2ljeHkzSXF6QnpvVXZ0djVpWklHeGd2RFBKeHViUW90YS9rZW81bGR2bXRSeFZzNmNoOFRHNGZZbTErK1IxSDR6T2E3SHBPc3crK092bDZqK1RiSXN5N3Rac3VLdTJKeTIzSTFCZFFSYU85VUZzcElRSExKa0xlL1FUTVhuVC9oelk5b3QrVWNMa3NLWUZkY0trME1OeVY2K2MvcUdvcWMzNUtvQm5xRkFrTVVMczFNcjEvaW5veW5HbWt3WXVJQmRpN0x4OXMwaC9QaTBwU2c0Q3BqOFRaNW03VFFHaFJiMWk5WVJjWjZCWkFXUkhibTdIZkJmSndrSyt0Qjl5eHRoV0dYV0JTakVuckxyVU9pVlFmdXpBd2EvVGx1ODlaS0xONU5lWExMK1NRYnNMTFVGNTArSVBpMFg1VjVQR0h2NC9qRiIsIm1hYyI6IjdmZWY2ZjZjOTU2ZDkxZTM5ZDA2OTMzYjRjNThkNmQ5NjJiMzJlYWU2MzllY2ZmYmM0MjdkZTQyNTcxZGRjN2YiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImFERE5mc2xUZzdtaGhxWDBUU3pBZVE9PSIsInZhbHVlIjoia3ZleVROWFlaZWVoNE9aWkdQVi9KTTdiWVJXNldPWjEwZGU4M2JJMTdtZ1dLaVhvZ05TZFROaGZvRjhXT3pBcGNUb0pibFBpV1htazJUTDhEcWxQVGN3MFRYdVYrRXpLcU9HVFpuNW9ocDhFcVlFUDhvTFdOSTEvMU4wNitWMlVQMEVHYWVZc2FwK1gvMThQMG1DdC9MVU9JSWxudVRPZVd4T3RsQ2QzS1dQK2ZoTW91RmM0SmhCYmFjYXhDcVNsVUxxcWR3Ty9xYnBXeGsvWXBJT1Y4S05uTWU0WUhUdUk4R05CVFk3cE1WK2tRNUFiUy9wSk43c2tNeFczb1ZCcW15QW1QTVlsWmNBWmxvVWdGZ3h4dTlVd29aVk1PN2llOThuWVdmSFFtM001dzJTaGhxQkFlczFmT2xSUldQTUZ4QzA4Qk1LUEVkOTk5VVpoMTNva0diRWxLdEpUY0VGTVBKNlNVN1ZSVkdUdkNOVHpoalFPK2ZzUEI0WmRTMmMybXJoRDF1S3J1NnMwKzI4aGNYQUJpREhFUDd0M0hYbEQ3S09VNmhLb3o1ZGVId3lDWHBPU0xocTZGUWlCb0ZlciIsIm1hYyI6IjJjZDEyYjEzZWRhNmZmYzRlOWQ5OGQ4YjFhYTA5ZmY5ZjlhOWY1OTM5MmM4ZDhmYTRkY2RmZmE5ZjFlODEyMjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+