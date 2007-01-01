В Калуге призовут в армию 218 человек

Начала работа призывная комиссия, сообщил 2 октября городской голова Дмитрий Денисов.

Через нее уже прошли 50 человек, которые отправятся на срочную службу.

- А всего на военную службу этой осенью призовут 218 молодых калужан, - заявил Денисов.