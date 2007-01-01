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Общество

Центр финансового равновесия: команда профессионалов, на которых можно положиться

16:50 сегодня
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Центр финансового равновесия — ​это коллектив специалистов, которые с 2018 года успешно помогают людям справляться с долговыми обязательствами. В России функционируют девять филиалов, и главный из них расположен в Калуге. Кроме того, центр предлагает услуги в онлайн-­формате, что позволяет всем жителям страны получить помощь в трудной ситуации.

За шесть лет своего существования Центру финансового равновесия удалось завершить более 3000 процедур, списав свыше 708,5 миллиона руб­лей долгов. Подробности успешных дел и отзывы удовлетворённых клиентов можно найти на официальном сайте организации.

Несколько лет назад в коллективе работало всего 30 человек, а сейчас их уже 150. Главным критерием отбора является человечность и способность не просто слушать, но и понимать клиентов, ведь они доверяют центру не только свои финансовые вопросы, но и судьбу.

Центр финансового равновесия недавно был удостоен звания «Работодатель года» в одной из номинаций. О том, как выстраивается работа в центре, мы поговорили с руководителем организации Радой Елистарховой.

Образование — ​путь к успеху

Марк Твен завещал, что учиться — ​значит жить дважды. В Центре финансового равновесия это высказывание воплощается в жизнь — ​сотрудники имеют возможность не просто учиться, но и выбирать интересные и актуальные на данный момент направления. Если менеджеру понадобится пройти курс дизайна, то руководство всегда готово поддержать и компенсировать расходы на обучение.

Руководитель организации Рада Елистрахова придерживается позиции, что в работе сотрудников не нужно искать недочётов и из-­за этого направлять на обучение, которое будет скучным и неинтересным.

— Мы ценим инициативность и стремление наших работников к улучшению профессиональных навыков и приобретению новых знаний. Многие из них активно предлагают свои идеи для будущих тренингов», — ​подчёркивает Рада. — ​Мы организуем занятия, основанные на реальных кейсах, и приглашаем опытных преподавателей. В августе мы разбирали правила поведения в конфликтных ситуациях, и это лишь начало нашего образовательного пути.

В Центре финансового равновесия обучение продолжается круглый год, и как рядовые сотрудники, так и руководство стремится к постоянному самосовершенствованию.

Молодёжь и креатив

Средний возраст сотрудников Центра финансового равновесия составляет всего 23–25 лет. Молодёжную энергию здесь высоко ценят. Таких сотрудников поощряют за креативность, нестандартный подход и способность быстро реагировать на самые нестандартные ситуации. Рада Елистархова поделилась одним из показательных примеров.

— Однажды мы столкнулись с поистине удивительным случаем: наш клиент обнаружил, что у него есть самолёт. Он не мог в это поверить, ругался. Однако наши коллеги оперативно успокоили его и объяснили ситуацию. Оказалось, что самолёт онкогда-­то выиграл у знакомого, который успел переписать его на нашего клиента. Наши юристы смогли отыскать необходимые документы, и в итоге человек распрощался с долгами! — ​с улыбкой рассказывает Рада.

В коллективе царит атмосфера взаимопонимания и дружбы. Здесь нет места пустым конфликтам или сплетням — ​все вопросы решаются при совместном времяпрепровождении. Душевные беседы на корпоративах на природе, на концертах и других мероприятиях помогают сплотить команду и наладить доверительные отношения. В Центре финансового равновесия ценят не только упорный труд, но и умение быть добрым и понимающим человеком.

Сердце центра — ​коллектив

В Центре финансового равновесия с большим вниманием относятся к внутреннему климату. Рада Елистархова поделилась с нами одним из важных секретов.

— У собственников компании есть девиз, который раньше казался мне немного странным, но, поработав в нашем коллективе, я осознала его истинный смысл. Он звучит так: «Руководитель — ​обслуживающий персонал своего коллектива». Я убеждена, что каждый начальник должен помнить об этом, — ​делится Рада.

В Центре финансового равновесия царит атмосфера семейного уюта. Каждый руководитель прошёл путь до своей должности внутри компании, поэтому здесь нет места дискриминации или неуважению. Сотрудники всегда готовы поддержать друг друга как в рабочих, так и в личных вопросах.

— У всех нас есть телефоны друг друга. Бывают моменты, когда кто-­то испытывает выгорание. В таких случаях мы оплачиваем услуги корпоративного психолога. Важно заботиться о состоянии не только всего коллектива, но и о настроении каждого индивидуально. Ни в коем случае нельзя упустить момент, когда кто-­то из коллег теряет стимул расти, — ​подчеркнула Рада.

Заявку на участие в конкурсе сотрудники подали по собственной инициативе.

— Я хочу поблагодарить свою команду за это решение. Я не отслеживала этот процесс, мы никого не просили голосовать. Спасибо нашим сотрудникам за их заинтересованность и преданность делу! Это подтверждает, что мы движемся в верном направлении, — ​заключила Рада.

Тел.: +7 (4842) 50–73–33.

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