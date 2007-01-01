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Общество

Владислав Шапша подвел итоги стажировки подопечного по программе «Время героев»

Александр Шляпников завершил работу в нашем регионе.
Дмитрий Ивьев
07:40 сегодня
0 238
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Теперь его ждёт новый этап обучения, сообщил вечером 1 октября губернатор Владислав Шапша.

Стажировка ветерана спецоперации продолжалась в Калужской области два месяца. Он изучал работу органов власти различных уровней, побывал во всех районах, пообщался с представителями общественных организаций.

Владислав Шапша пожелал Шляпникову успехов.

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калужская область
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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Это какая-то аномалия, потому что:

...
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В Калуге яблоня зацвела в октябре
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Василёк

интресно, если автору заголовка волосы обрезать по пятки - он тоже это стрижкой назовет ?

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Василёк

"разбитая жизнь водителя" - эпитет достойный кп40

...
Авто и транспорт
В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
10:46 сегодня
4 2183
megathrone

Странный вопрос... Переход мешал там проезжать, т.к. из-за бесконечного потока пешеходов машины скапливались на коротком отрезке дороги и был постоянный затор на перекрестке.

...
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В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
10:45 сегодня
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Василёк

аномальная вода в калужской пустыне

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Из-под земли на тротуаре там льется большой поток.

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Василёк

ну ты умный такой, барабнщик - должен знать, что на знание пдд проверяют только людей с водительским удостоверением.

...
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5 1575
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

 

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2 октября родился генерал Михаил Потапов
10:17 сегодня
2 3882
bmnw

А зачем проплатили 2 одинаковые "новости" с интервалом в 3 часа? Напоминает историю с самокатами, когда подобными новостями бомбили в количестве 3-4 штуки в день. Лучше сразу требуйте полного запрета на передвижение по Калуге без использования автомобиля

...
Авто и транспорт
В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
10:04 сегодня
4 2183
best85

А то он этот бестолковый проект не видел!)

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
08:41 сегодня
6 5729
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Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
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