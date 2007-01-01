Владислав Шапша подвел итоги стажировки подопечного по программе «Время героев»
Александр Шляпников завершил работу в нашем регионе.
Теперь его ждёт новый этап обучения, сообщил вечером 1 октября губернатор Владислав Шапша.
Стажировка ветерана спецоперации продолжалась в Калужской области два месяца. Он изучал работу органов власти различных уровней, побывал во всех районах, пообщался с представителями общественных организаций.
Владислав Шапша пожелал Шляпникову успехов.
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