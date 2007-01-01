Владислав Шапша подвел итоги стажировки подопечного по программе «Время героев»

Александр Шляпников завершил работу в нашем регионе.

Теперь его ждёт новый этап обучения, сообщил вечером 1 октября губернатор Владислав Шапша.

Стажировка ветерана спецоперации продолжалась в Калужской области два месяца. Он изучал работу органов власти различных уровней, побывал во всех районах, пообщался с представителями общественных организаций.

Владислав Шапша пожелал Шляпникову успехов.