Новые ограничения для мигрантов вводят в Калужской области с 2025 года
Иностранцы не смогут работать в сферах спорта, организации досуга и развлечений и культуры.
Соответствующее решение во вторник, 1 октября, принял губернатор Владислав Шапша.
Также продлятся те ограничения, которые были введены для мигрантов ранее.
Шапша заявил, что за восемь месяцев нынешнего года в 4,5 раза сократилось количество выданных разрешений на временное проживание. В восемь раз увеличилось количество выявленных фиктивных регистраций – до 1658.
По словам губернатора, поток мигрантов в Калужскую область сокращается с 2021 года Также с 2021 года сократился приток иностранных граждан в Калужскую область.
- При этом негативных последствий для экономики региона ограничения для мигрантов не принесли, - заявил губернатор. По его словам, в сферах, где введены запреты, рост экономики составил около 17%.
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