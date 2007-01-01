Новые ограничения для мигрантов вводят в Калужской области с 2025 года

Иностранцы не смогут работать в сферах спорта, организации досуга и развлечений и культуры.

Соответствующее решение во вторник, 1 октября, принял губернатор Владислав Шапша.

Также продлятся те ограничения, которые были введены для мигрантов ранее.

Шапша заявил, что за восемь месяцев нынешнего года в 4,5 раза сократилось количество выданных разрешений на временное проживание. В восемь раз увеличилось количество выявленных фиктивных регистраций – до 1658.

По словам губернатора, поток мигрантов в Калужскую область сокращается с 2021 года Также с 2021 года сократился приток иностранных граждан в Калужскую область.

- При этом негативных последствий для экономики региона ограничения для мигрантов не принесли, - заявил губернатор. По его словам, в сферах, где введены запреты, рост экономики составил около 17%.