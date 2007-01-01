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Общество

«КЛВЗ КРИСТАЛЛ»: ИЩЕМ АКТИВНЫХ И ДОБРОСОВЕСТНЫХ

09:27 сегодня
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Производственная площадка в Обнинске продолжает набор персонала на новые производственные линии.

Ликёро-водочное производство в Калужской области ведёт свою историю с начала XX века, когда в 1901 году в Калуге открылся Казенный винный склад. Его правопреемник, знаменитый «Калужский Кристалл» прошёл трудный, но славный путь, а в 2018 году состоялось его второе рождение в Обнинске, где лучшие традиции продолжил «КЛВЗ КРИСТАЛЛ».

Что особо выделило КЛВЗ в ряду других производителей отрасли, так это необычный ассортимент, включающий редкие или вообще не известные на российском рынке напитки.

Также впечатляют и достигнутые объёмы производства – сейчас это не менее сорока миллионов бутылок в год.

При этом спрос на продукцию в стране не только сохраняется, но и непрерывно растёт. Только за первую половину текущего года рост чистой прибыли «Кристалла» превысил 38 процентов. Всё это требует от руководства предприятия новых решений по развитию и модернизации производственного процесса.

Уже сейчас КЛВЗ работает в круглосуточном режиме. При этом монтируются новые производственные линии полного цикла, на которые требуются специалисты самого разного профиля - от упаковщиков до мастеров участка.

Набор персонала начат заблаговременно. Перед тем, как новые линии войдут в строй, работники получают необходимую подготовку, связанную со спецификой алкогольного производства. При этом обучение предусмотрено как для готовых специалистов, так и для новичков, впервые пробующих себя на подобном производстве.  Предприятие даёт возможность и для частичной занятости. Можно заключить договор на выход в ночные смены или в выходные. Это не только способ подработать, но и шанс попробовать себя в новом качестве и затем уверенно стать полноценным сотрудником в большом и дружном рабочем коллективе.

Добросовестный труд на КЛВЗ достойно вознаграждается. И это не только зарплаты, которые превышают среднюю по отрасли. Это ещё и полный набор социальных гарантий в соответствии с трудовым законодательством, а также отличные условия труда, доставка  и т. д.

И ещё, что немаловажно, это обширные перспективы для каждого работника. Ведь впереди у КЛВЗ намечается только дальнейший рост. А значит, будет расти и уровень жизни каждого, кто ответственно вносит свой вклад в общий успех.  

В настоящее время на ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ» открыты следующие вакансии:

  • Начальник смены, мастер участка
  • Оператор производственной линии
  • Контролёр ОТК
  • Упаковщик, комплектовщик
  • Наладчик технологического оборудования
  • Аппаратчик, купажист
  • Слесарь-ремонтник
  • Кладовщик склада готовой продукции
  • Оператор ПК, оператор базы данных
  • Водитель погрузчика
  • Электромонтажник
  • Грузчик

Реклама. ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ». erid: 2VfnxwLTLmW
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