+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В 68 калужских семьях родились двойни
Общество

В 68 калужских семьях родились двойни

Такую статистику за девять месяцев во вторник опубликовал региональный загс.
Дмитрий Ивьев
17:17 сегодня
0 186
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Также на свет появились две тройни.

В прошлом году за этот же период в Калужской области было 58 двойняшек и ни одной тройни.

Новости по тегу
общество дети
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Белый Орёл

Может что-то в консерватории подправить?

...
Общее
Кольцо площади Победы стало тоньше?
16:48 сегодня
4 1397
SergeyKLG

Кто нибудь ответит за это?

...
Авто и транспорт
В Калуге закрыли для пешеходов тротуар на площади Победы
16:29 сегодня
1 835
bmnw

Пробки не уменьшились после уничтожения пешеходной инфраструктуры?... И такое бывает, оказывается? Думаю, нужно сделать запрет на появление на улице без автомобиля в радиусе 500 метров от этого места, тогда точно "всё поедет"

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
15:34 сегодня
5 4473
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

 Как то скупо описан этот "объект культурного наследия".

...
Общество
Сельская усадьба Барыкова в Бабынинском районе станет объектом культурного наследия регионального значения
14:26 сегодня
1 497
Белый Орёл

Как обычно, ничего не меняется, как мозгов не было так и нет

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
14:14 сегодня
5 4473
ajax

Коммент, достойный отдельной статьи! Как обычно. Берите пример!

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
12:13 сегодня
5 999
Jaromir

На счёт вина это вопрос, не слышал такого. А вот "А теперь из-за этого "Почетного гражданина Калуги", власти третируют бедную женщину, которой выпало "счастье" содержать этот никчёмный "мемориал" за свой счёт." - реально справедливо.

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
12:07 сегодня
5 999
Jaromir

Не большая ошибка. В доме постоянно живут. Ставни закрыты по причине того, что постоянно кто-то лезет туда по ночам и не только.

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
12:05 сегодня
5 999
sozimov2016

Подземные переходы? Не, не знаем. Это только на Гагарина можно сделать такой арт-объект для художников и вандалов. А в центре города никак.

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
12:01 сегодня
5 4473
SergeyKLG

Ничего не изменится. Пробки там останутся. Зато более опасным станет переход возле сквера интернационалистов.

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
11:25 сегодня
5 4473
Афиша
Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
Новости компаний
eyJpdiI6Im1DQVRXMjZEZWdsYVJxcmZSRUVaRmc9PSIsInZhbHVlIjoiN2k0R3Z0L1d5dGZlekNlcUF1TEJCSkFYTXpaR2ptK2tUYU5tOGV1bEtiSUFUYk9lQ1JGQzVZTHdHS1paeE5pall6T20yY1JYRUNNTmVhQWtOZ1pjM3BBd1FpNHdyLzZJbzRxSS9QZ0h3YmlINXFCb1NOd1d3bHBqb0pBQmJBTE5DNTlpSGRlZkRtVVlNb3JZaElrZm40ZG5OTkl5bGUxcU82V3ZoeDExUjNtK1EreGZ0Uk1JSEpqSHozU3lNOWI1M1h0RFovaFVkOXhnTWNwZG5FUGRZUTZ0MDFiT2tjZHViUENRSXlHUzIvUVNCV2RPUWZxVDg1SXAvdTZBYkI0ek5lbXYzY293MENlc0hZeGt0bU53aEhKejFwOVE4TS9CQVZuWjR2K3FyMVltekx1NE5OL2NzbWM1eE5wVXIwZ3l5VzVTM3dzeldsRmNTeDZjV0tXM2UxSGRWbkVxWnBnWGFiMCt4L1JJcnE4RkNFVUtab0l0ekFiRVBqbWtLQmlKV0w3TGc0N3dzMUFtUGk5eDc5VkxjYTI4eW9QY2tNT012em9OTm8yRmZteXdGZGprM245eDdKYVFkcTYra1Z6VjYyNlJqRXIvT0o1K0tUbEFiUGtydk1Ja2FVbVBnWU9xcWUrS2RCOTQ5VVZsdmczTUs0YzhhMytXVHN3anhOeFVzMFk5NjdUSVMwREZyajAxNW9lWXRiN05QZU5WZHNqTkdFN1ZSc25PYU1VZnN5aTdlSUhSSVZjZTA4UFZ4aUxWTnRhQlZwUkRxMWlhVCtBS2NJTUhjektud2syN2FoSXJIOFkxT3ZnR2hIZElOTjJkQ3ZsVnk4VUR6V09TeGJzSyIsIm1hYyI6IjE0YTE4NWJjMmZjZjNlNjg5MTQzZTJkMjZhMjUzYjA1OWFmNWVhNjM0YTUyMmUwMTczN2FiMWYyZDk5ZTNkNTkiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IldNaXhLV1ZtUXdPdlozdXV6Z2xpMGc9PSIsInZhbHVlIjoid0xFUjc1S1QrY1JtaDNjbzNMQ2J0NXlWcm9Nd1RvYWlYS3h5SG5weEhBY3N6b2h6MG1NSEhZVzk5alBWaUFzR2RhakNEcC9NdzBqMGVaRUlRMWk5MkNDNzJvaTBEdTM3UkpFT1Y3dk13WHVKWmg2QU9aT3hzQVlGYjlSRytzcUNkbExuQTVORU1FMnlUYjkwSVhBRFkrOGx2eFh6VHlnTGh0MG1zM2h0V1lxREhyKzM0RnFDamJsQzgzOU03WVBRbGxIRGNYZStkM00ydWFRSEZKcm5jUGptQUxTd2Uxc1l3NlVVclEyQ081Uk52aFpFR2hwRTIrcXl5SFZITmRDL1BwR3BWYzFObmRvOWpnTGk4c3hzazJPNmQwM1ZESGUxQUFvWldPbkFMZHN1aS9oSXZ0VzIvK0puQmN3K3lZUGJnZWNXM25BNWI5V2h1UzFHUmpEUWhWc2NDVHVoMlVZQ2ExWlJSK1RRZitQTGhFN3NkU1A2MTBjblNrZ2dFblR5Zzd5aE40R1hpbVBsdFhGYkFrY0JrZnVHNkZhSUJwbUZZeUJzdlN2MDk0K29nanhhN01Kc0lpeGVvUDljTDFUSyIsIm1hYyI6IjEyMDdhOTdlNjY5NmYwMGU3ZjU1NmMzOTZjMjhjMTY0MGE2YTIwMGVhMjIyNjMxY2IxZjkwNGQ3Mzk3OTZmZjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+