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Калужский инженер получил премию Ревунова

09:30 сегодня
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Константина Пидько признали лучшим молодым разработчиком. 

Недавно были объявлены победители ежегодной премии им. В.А. Ревунова — ​профессиональной награды за лучшие инновации в области авиационной и радиоэлектронной техники. 

Премия присуждается на конкурсной основе молодым перспективным разработчикам, конструкторам и технологам за значительные достижения в области радиоэлектроники по разработке и производству новых и модернизации находящихся в эксплуатации сложных конструкторских изделий, а также за разработку и производство принципиально новых изделий гражданского назначения. 

В этом году заявки на участие в конкурсе подали 118 организаций. В их числе был представитель Калужского научно-­исследовательского радиотехнического института 34-летний инженер Константин Пидько. 

Константин работает в КНИРТИ с 2014 года, с отличием окончил курсы обучения в МИРЭА по специальности «Фотоника и радиофотоника в системах СВЧ-диапазона». Одному из первых ему удалось получить положительные результаты в разработке и внедрении в аппаратуру СВЧ-устройств миллиметрового диапазона длин волн. За короткий промежуток времени он разработал и внедрил более 10 типов сложных СВЧ-устройств. 

Константин Пидько принимал участие в проектах СоюзМаш «Инженеры будущего» и премии В.А Ревунова. И в этом году Константин как представитель Калужского регионального отделения Союза машиностроителей России стал победителем премии в номинации «За вклад в развитие производства продукции специального назначения» по специализации «Лучший молодой разработчик». 

Победителей премии поздравил генеральный директор КРЭТ, член Бюро Союза машиностроителей России Александр Пан. 

— Мы проводим эту премию уже не первый год, и каждый раз убеждаемся в том, что будущее радиоэлектронной отрасли в надежных руках. Мы гордимся тем, что такие молодые, талантливые и перспективные конструкторы, технологи и разработчики трудятся в нашей стране. Вы не только вносите неоценимый вклад в развитие отрасли, но и вдохновляете других своим примером. Я уверен, что впереди вас ждут новые победы и достижения, — ​подытожил Александр Пан. 

Также к молодым и талантливым специалистам обратился председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле, первый вице-­президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

— В сложившихся условиях проведение подобных мероприятий имеет огромное значение для достижения нашей страной технологического суверенитета. Премия имени Ревунова мотивирует молодых конструкторов и технологов к принципиально новым исследованиям и разработкам, которые приведут к созданию абсолютно новой высокотехнологичной отечественной продукции. Кроме того, участие в подобных проектах — ​прекрасная возможность показать себя, реализовать свои возможности, стать востребованным специалистом в своей области», — ​отметил Владимир Гутенев.

Премия имени В.А. Ревунова была учреждена Наблюдательным советом Союза машиностроителей России в 2016 году по инициативе КРЭТ. Участвовать в конкурсе могут не только единоличные соискатели, но и авторские коллективы молодых ученых. Фонд премии формируется за счет чистой прибыли концерна. Участники конкурса представляют свои работы в трех специализациях (лучший разработчик, лучший конструктор, лучший технолог) в каждом из двух сегментов: сегменте гражданской продукции и сегменте продукции специального назначения.

 

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