Калужским МФЦ исполнилось 10 лет
В нашей области за этот период открыли пять центров и девять офисов «Мои документы», рассказали 1 октября в министерстве цифрового развития региона.
Калужане могут получить там около 200 услуг.
Центр на улице Хрустальной в Калуге признавался лучшим в России в 2014 году.
Отличившихся сотрудников МФЦ в честь юбилея наградили грамотами и благодарственными письмами.
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