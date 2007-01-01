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Калужским МФЦ исполнилось 10 лет

Дмитрий Ивьев

В нашей области за этот период открыли пять центров и девять офисов «Мои документы», рассказали 1 октября в министерстве цифрового развития региона.

Дмитрий Ивьев 282 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники