Калужане стали присваивать адреса через Госуслуги

Также онлайн можно аннулировать адрес, рассказали 1 октября в правительстве Калужской области.

Услугу «Присвоение адреса объекту адресации, аннулирование такого адреса» перевели в электронный вид в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление». Он осуществляется в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»

В нынешнем году из 5701 заявления 4305 подали в электронном виде.

Услуга оказывается бесплатно.