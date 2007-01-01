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Новость дня Общество

Двух кенгурят украли из парка птиц в Калужской области

Дмитрий Ивьев
13:10 сегодня
0 83
Фото: Парк птиц Воробьи.
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Похищение кенгурят в Жуковском районе может быть связано с исчезновением кенгуру Кроша из ярославского зоопарка.

Первый кенгуренок из Ярославской области пропал 28 сентября, а двое малышей из парка птиц «Воробьи» исчезли 30 сентября. В парке птиц подтвердили пропажу, но неохотно.

- При исчезновении камеры были выключены, - сообщила диспетчер парка птиц, прежде чем бросить трубку.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в УМВД по Калужской области. Ведется расследование.

Есть версия, что пропажи в зоопарке и парке птиц связаны. Вместе с самцом украли самочек из Жуковского района, но МВД это не подтверждает и не опровергает.

- Пока информации нет, - заявили правоохранители.

Дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал ситуацию:

- Скорее всего, это коммерческий заказ от частников.

Пропавшие кенгурята маленькие и требуют особого ухода. Без необходимых знаний похитители могут погубить их.

Стоимость одного кенгуренка варьируется от 200 тысяч до миллиона рублей.

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Лента комментариев
ajax

Коммент, достойный отдельной статьи! Как обычно. Берите пример!

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
12:13 сегодня
5 665
Jaromir

На счёт вина это вопрос, не слышал такого. А вот "А теперь из-за этого "Почетного гражданина Калуги", власти третируют бедную женщину, которой выпало "счастье" содержать этот никчёмный "мемориал" за свой счёт." - реально справедливо.

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
12:07 сегодня
5 665
Jaromir

Не большая ошибка. В доме постоянно живут. Ставни закрыты по причине того, что постоянно кто-то лезет туда по ночам и не только.

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
12:05 сегодня
5 665
sozimov2016

Подземные переходы? Не, не знаем. Это только на Гагарина можно сделать такой арт-объект для художников и вандалов. А в центре города никак.

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
12:01 сегодня
3 1795
SergeyKLG

Ничего не изменится. Пробки там останутся. Зато более опасным станет переход возле сквера интернационалистов.

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
11:25 сегодня
3 1795
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Непонятно каким объектом «культурного наследия» признали эту избушку, и главное в честь кого. Любим мы причислять совершенно чуждых Калуге  персонажей, к прославлению и сохранению их «наследия», не заглядывая в их настоящую, а не отлакированную в прошлые времена биографию.

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
10:40 сегодня
5 665
ajax

Браво, чиновники! Как так-то? Снова нужна указивка от Мэра?

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
10:05 сегодня
3 1795
ajax

У этого дома - давно плотно закрыты ставни, и там никто не живёт... Хозяева, вероятно, хотели продать его, но Суд не позволил. Вот, так родственники стали заложниками обстоятельств...

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
10:03 сегодня
5 665
Zhenya Nik

...........как же к 20 окт 24 г 😂😂🤣🤣 !!! Вы посмотрите КТО и КАК делает 🤣🤣🤣😂😂😂 !!! Нашли ...... подрядчиков 🤤🤤🤤

...
Авто и транспорт
В Кондрово затянули ремонт моста через Шаню
09:49 сегодня
4 1232
Александр KU

https://varlamov.ru/2901535.html

...
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08:54 сегодня
3 2110
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