Двух кенгурят украли из парка птиц в Калужской области
Похищение кенгурят в Жуковском районе может быть связано с исчезновением кенгуру Кроша из ярославского зоопарка.
Первый кенгуренок из Ярославской области пропал 28 сентября, а двое малышей из парка птиц «Воробьи» исчезли 30 сентября. В парке птиц подтвердили пропажу, но неохотно.
- При исчезновении камеры были выключены, - сообщила диспетчер парка птиц, прежде чем бросить трубку.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в УМВД по Калужской области. Ведется расследование.
Есть версия, что пропажи в зоопарке и парке птиц связаны. Вместе с самцом украли самочек из Жуковского района, но МВД это не подтверждает и не опровергает.
- Пока информации нет, - заявили правоохранители.
Дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал ситуацию:
- Скорее всего, это коммерческий заказ от частников.
Пропавшие кенгурята маленькие и требуют особого ухода. Без необходимых знаний похитители могут погубить их.
Стоимость одного кенгуренка варьируется от 200 тысяч до миллиона рублей.