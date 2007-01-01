Двух кенгурят украли из парка птиц в Калужской области

Похищение кенгурят в Жуковском районе может быть связано с исчезновением кенгуру Кроша из ярославского зоопарка.

Первый кенгуренок из Ярославской области пропал 28 сентября, а двое малышей из парка птиц «Воробьи» исчезли 30 сентября. В парке птиц подтвердили пропажу, но неохотно.

- При исчезновении камеры были выключены, - сообщила диспетчер парка птиц, прежде чем бросить трубку.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в УМВД по Калужской области. Ведется расследование.

Есть версия, что пропажи в зоопарке и парке птиц связаны. Вместе с самцом украли самочек из Жуковского района, но МВД это не подтверждает и не опровергает.

- Пока информации нет, - заявили правоохранители.

Дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал ситуацию:

- Скорее всего, это коммерческий заказ от частников.

Пропавшие кенгурята маленькие и требуют особого ухода. Без необходимых знаний похитители могут погубить их.

Стоимость одного кенгуренка варьируется от 200 тысяч до миллиона рублей.