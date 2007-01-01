Меры поддержки института семьи расширят в Калужской области

Губернатор Владислав Шапша поручил усилить работу в этом направлении, рассказали 1 октября в правительстве региона.

Там напомнили, что меры социальной поддержки предоставляются по единому стандарту на всей территории страны с использованием механизма «Социального казначейства».

На днях правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на следующие три года.

На нацпроекты предусмотрено более 40 триллионов на шесть лет, что в два раза больше, чем в 2019-2024 годах.

На социальную политику в 2025 году заложили 6,4 триллиона, в 2026 году – 7,19 триллиона, в 2027 году – 7,24 триллиона.

Также в правительстве напомнили, что с 2025 года возобновится индексация пенсий работающих пенсионеров.