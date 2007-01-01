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Главная Новости Общество «Бренд года-2024» в Калужской области: завершилось голосование
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«Бренд года-2024» в Калужской области: завершилось голосование

Дмитрий Ивьев
12:24 сегодня
0 257
Общее фото с 17-й церемонии, которая состоялась в 2023 году.
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В понедельник, 30 сентября, завершилось голосование за компании региона, которые калужане считают брендом.

Вот уже 18 лет газета «Комсомольская правда – Калуга» проводит конкурс на звание «Бренд года».

В рамках него калужане отдают свои голоса за предприятия нашей области, заслуживающие звания «Калужский бренд».

Те компании, которые набрали наибольшее число голосов наших читателей, становятся победителями.

Сейчас идёт подсчёт голосов. Победителей мы объявим после его завершения. А чествовать их будем на торжественной церемонии, которая состоится 14 октября в драмтеатре. В ней примут участие представители городской и областной власти, которые лично вручат лучшим предприятиям региона награды.

Напомним, голосование проходило в течение всего сентября. Принять в нем участие мог любой. Для этого в специальную форму надо было вписать названия тех предприятий, которые участник голосования считает брендом. Те, кого упомянули чаще всего и станут победителями.

ВНИМАНИЕ!

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ajax

Коммент, достойный отдельной статьи! Как обычно. Берите пример!

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
12:13 сегодня
5 665
Jaromir

На счёт вина это вопрос, не слышал такого. А вот "А теперь из-за этого "Почетного гражданина Калуги", власти третируют бедную женщину, которой выпало "счастье" содержать этот никчёмный "мемориал" за свой счёт." - реально справедливо.

...
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Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
12:07 сегодня
5 665
Jaromir

Не большая ошибка. В доме постоянно живут. Ставни закрыты по причине того, что постоянно кто-то лезет туда по ночам и не только.

...
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Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
12:05 сегодня
5 665
sozimov2016

Подземные переходы? Не, не знаем. Это только на Гагарина можно сделать такой арт-объект для художников и вандалов. А в центре города никак.

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
12:01 сегодня
3 1795
SergeyKLG

Ничего не изменится. Пробки там останутся. Зато более опасным станет переход возле сквера интернационалистов.

...
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Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
11:25 сегодня
3 1795
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Непонятно каким объектом «культурного наследия» признали эту избушку, и главное в честь кого. Любим мы причислять совершенно чуждых Калуге  персонажей, к прославлению и сохранению их «наследия», не заглядывая в их настоящую, а не отлакированную в прошлые времена биографию.

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
10:40 сегодня
5 665
ajax

Браво, чиновники! Как так-то? Снова нужна указивка от Мэра?

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
10:05 сегодня
3 1795
ajax

У этого дома - давно плотно закрыты ставни, и там никто не живёт... Хозяева, вероятно, хотели продать его, но Суд не позволил. Вот, так родственники стали заложниками обстоятельств...

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
10:03 сегодня
5 665
Zhenya Nik

...........как же к 20 окт 24 г 😂😂🤣🤣 !!! Вы посмотрите КТО и КАК делает 🤣🤣🤣😂😂😂 !!! Нашли ...... подрядчиков 🤤🤤🤤

...
Авто и транспорт
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Александр KU

https://varlamov.ru/2901535.html

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