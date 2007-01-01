«Бренд года-2024» в Калужской области: завершилось голосование

Общее фото с 17-й церемонии, которая состоялась в 2023 году.

Общее фото с 17-й церемонии, которая состоялась в 2023 году.

В понедельник, 30 сентября, завершилось голосование за компании региона, которые калужане считают брендом.

Вот уже 18 лет газета «Комсомольская правда – Калуга» проводит конкурс на звание «Бренд года».

В рамках него калужане отдают свои голоса за предприятия нашей области, заслуживающие звания «Калужский бренд».

Те компании, которые набрали наибольшее число голосов наших читателей, становятся победителями.

Сейчас идёт подсчёт голосов. Победителей мы объявим после его завершения. А чествовать их будем на торжественной церемонии, которая состоится 14 октября в драмтеатре. В ней примут участие представители городской и областной власти, которые лично вручат лучшим предприятиям региона награды.

Напомним, голосование проходило в течение всего сентября. Принять в нем участие мог любой. Для этого в специальную форму надо было вписать названия тех предприятий, которые участник голосования считает брендом. Те, кого упомянули чаще всего и станут победителями.