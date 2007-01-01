Шапша поздравил калужан с днем пожилого человека
Этот праздник отмечается 1 октября.
Губернатор Калужской области поблагодарил людей старшего поколения за пример стойкости, трудолюбия и оптимизма.
Он напомнил, что наш регион участвует в пилотном проекте создания системы долговременного ухода на дому за пожилыми людьми. Уже 570 пенсионеров получают такую помощь.
Также в Калужской области существуют и другие виды помощи. К примеру, с начала года на диспансеризацию доставили 2,5 тысячи пожилых калужан.
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