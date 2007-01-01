Шапша поздравил калужан с днем пожилого человека

Этот праздник отмечается 1 октября.

Губернатор Калужской области поблагодарил людей старшего поколения за пример стойкости, трудолюбия и оптимизма.

Он напомнил, что наш регион участвует в пилотном проекте создания системы долговременного ухода на дому за пожилыми людьми. Уже 570 пенсионеров получают такую помощь.

Также в Калужской области существуют и другие виды помощи. К примеру, с начала года на диспансеризацию доставили 2,5 тысячи пожилых калужан.