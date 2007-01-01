Калужане смогут поддержать региональные соцпроекты в конкурсе
За победу в конкурсе на премию Общественной палаты России борются 10 социальных проектов, разработанных калужанами, рассказали 1 октября в пресс-службе правительства.
В число проектов, претендующих на федеральную премию, вошли:
- «Домашнее тепло» — проект оказания помощи тяжелобольным людям от медицинской до духовной,
- «Тропа мужества» — проект проведения комплексных пеших марафонов на дистанциях от 15 до 210 километров,
- «Я могу! — Центры дневного пребывания для детей с инвалидностью» — проект социализации детей с ОВЗ,
- «Коррекционный патронаж детей с ментальными особенностями развития» — проект оказания помощи и организация различных мероприятий для семей с детьми с ментальными особенностями развития,
- «Пространство роста „КУБА“ — проект оказания помощи подросткам и молодым людям от 12 до 25 лет в трудных жизненных ситуациях,
- «Теория рассуждений. Среда игры» — проект обучения в игровой форме для детей с ОВЗ,
- «Малая Родина — моя душа!» — проект экскурсионных программ для знакомства детей с историей и достопримечательностями родного края,
- «Маршрут помощи» — проект оказания комплексной помощи семьям, находящимся в кризисных ситуациях,
- «Центр реабилитации диких животных „Феникс» — проект оказания помощи пострадавшим диким животным,
- Фонд «Помоги жить» — проект приюта для бездомных собак.
До 3 октября любой калужанин может поддержать проекты по ссылке.
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