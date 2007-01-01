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Общество

Калужане смогут поддержать региональные соцпроекты в конкурсе

За победу в конкурсе на премию Общественной палаты России борются 10 социальных проектов, разработанных калужанами, рассказали 1 октября в пресс-службе правительства.
Дмитрий Ивьев
10:58 сегодня
0 138
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В число проектов, претендующих на федеральную премию, вошли:

  • «Домашнее тепло» — проект оказания помощи тяжелобольным людям от медицинской до духовной,
  • «Тропа мужества» — проект проведения комплексных пеших марафонов на дистанциях от 15 до 210 километров,
  • «Я могу! — Центры дневного пребывания для детей с инвалидностью» — проект социализации детей с ОВЗ,
  • «Коррекционный патронаж детей с ментальными особенностями развития» — проект оказания помощи и организация различных мероприятий для семей с детьми с ментальными особенностями развития,
  • «Пространство роста „КУБА“ — проект оказания помощи подросткам и молодым людям от 12 до 25 лет в трудных жизненных ситуациях,
  • «Теория рассуждений. Среда игры» — проект обучения в игровой форме для детей с ОВЗ,
  • «Малая Родина — моя душа!» — проект экскурсионных программ для знакомства детей с историей и достопримечательностями родного края,
  • «Маршрут помощи» — проект оказания комплексной помощи семьям, находящимся в кризисных ситуациях,
  • «Центр реабилитации диких животных „Феникс» — проект оказания помощи пострадавшим диким животным,
  • Фонд «Помоги жить» — проект приюта для бездомных собак.

До 3 октября любой калужанин может поддержать проекты по ссылке.

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Лента комментариев
ajax

Коммент, достойный отдельной статьи! Как обычно. Берите пример!

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
12:13 сегодня
5 665
Jaromir

На счёт вина это вопрос, не слышал такого. А вот "А теперь из-за этого "Почетного гражданина Калуги", власти третируют бедную женщину, которой выпало "счастье" содержать этот никчёмный "мемориал" за свой счёт." - реально справедливо.

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
12:07 сегодня
5 665
Jaromir

Не большая ошибка. В доме постоянно живут. Ставни закрыты по причине того, что постоянно кто-то лезет туда по ночам и не только.

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
12:05 сегодня
5 665
sozimov2016

Подземные переходы? Не, не знаем. Это только на Гагарина можно сделать такой арт-объект для художников и вандалов. А в центре города никак.

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
12:01 сегодня
3 1795
SergeyKLG

Ничего не изменится. Пробки там останутся. Зато более опасным станет переход возле сквера интернационалистов.

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
11:25 сегодня
3 1795
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Непонятно каким объектом «культурного наследия» признали эту избушку, и главное в честь кого. Любим мы причислять совершенно чуждых Калуге  персонажей, к прославлению и сохранению их «наследия», не заглядывая в их настоящую, а не отлакированную в прошлые времена биографию.

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
10:40 сегодня
5 665
ajax

Браво, чиновники! Как так-то? Снова нужна указивка от Мэра?

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
10:05 сегодня
3 1795
ajax

У этого дома - давно плотно закрыты ставни, и там никто не живёт... Хозяева, вероятно, хотели продать его, но Суд не позволил. Вот, так родственники стали заложниками обстоятельств...

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
10:03 сегодня
5 665
Zhenya Nik

...........как же к 20 окт 24 г 😂😂🤣🤣 !!! Вы посмотрите КТО и КАК делает 🤣🤣🤣😂😂😂 !!! Нашли ...... подрядчиков 🤤🤤🤤

...
Авто и транспорт
В Кондрово затянули ремонт моста через Шаню
09:49 сегодня
4 1232
Александр KU

https://varlamov.ru/2901535.html

...
Благоустройство
В Калуге начинают пилить деревья ещё на трёх улицах
08:54 сегодня
3 2110
Афиша
Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
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