Сельская усадьба Барыкова в Бабынинском районе станет объектом культурного наследия регионального значения
Здание находится в селе Кумовское.
Акт экспертизы с положительным заключением уже поступил на рассмотрение.
Об этом 1 октября сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.
- На сегодняшний день сохранились:
1. главный дом (1870 г.), который в 1929 году был передан коммуне, во время войны в нём располагался госпиталь, а затем был приспособлен под школу;
2. хозяйственная постройка (каретный сарай) использовался под складское помещение;
3. флигель (людская) использовался под школьную мастерскую;
4. церковь Параскевы Пятницы (1770-е годы);
5. регулярный липовый парк с прудами, - сообщил чиновник.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Афиша