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Главная Новости Общество Сельская усадьба Барыкова в Бабынинском районе станет объектом культурного наследия регионального значения
Новость дня Общество

Сельская усадьба Барыкова в Бабынинском районе станет объектом культурного наследия регионального значения

Здание находится в селе Кумовское.
Анастасия Каторгина
11:36 сегодня
0 230
Евгений Чудаков
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Акт экспертизы с положительным заключением уже поступил на рассмотрение.

Об этом 1 октября сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

- На сегодняшний день сохранились:

1. главный дом (1870 г.), который в 1929 году был передан коммуне, во время войны в нём располагался госпиталь, а затем был приспособлен под школу;

2. хозяйственная постройка (каретный сарай) использовался под складское помещение;

3. флигель (людская) использовался под школьную мастерскую;

4. церковь Параскевы Пятницы (1770-е годы);

5. регулярный липовый парк с прудами, - сообщил чиновник.

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Лента комментариев
ajax

Коммент, достойный отдельной статьи! Как обычно. Берите пример!

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
12:13 сегодня
5 665
Jaromir

На счёт вина это вопрос, не слышал такого. А вот "А теперь из-за этого "Почетного гражданина Калуги", власти третируют бедную женщину, которой выпало "счастье" содержать этот никчёмный "мемориал" за свой счёт." - реально справедливо.

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
12:07 сегодня
5 665
Jaromir

Не большая ошибка. В доме постоянно живут. Ставни закрыты по причине того, что постоянно кто-то лезет туда по ночам и не только.

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
12:05 сегодня
5 665
sozimov2016

Подземные переходы? Не, не знаем. Это только на Гагарина можно сделать такой арт-объект для художников и вандалов. А в центре города никак.

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
12:01 сегодня
3 1795
SergeyKLG

Ничего не изменится. Пробки там останутся. Зато более опасным станет переход возле сквера интернационалистов.

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
11:25 сегодня
3 1795
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Непонятно каким объектом «культурного наследия» признали эту избушку, и главное в честь кого. Любим мы причислять совершенно чуждых Калуге  персонажей, к прославлению и сохранению их «наследия», не заглядывая в их настоящую, а не отлакированную в прошлые времена биографию.

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
10:40 сегодня
5 665
ajax

Браво, чиновники! Как так-то? Снова нужна указивка от Мэра?

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
10:05 сегодня
3 1795
ajax

У этого дома - давно плотно закрыты ставни, и там никто не живёт... Хозяева, вероятно, хотели продать его, но Суд не позволил. Вот, так родственники стали заложниками обстоятельств...

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
10:03 сегодня
5 665
Zhenya Nik

...........как же к 20 окт 24 г 😂😂🤣🤣 !!! Вы посмотрите КТО и КАК делает 🤣🤣🤣😂😂😂 !!! Нашли ...... подрядчиков 🤤🤤🤤

...
Авто и транспорт
В Кондрово затянули ремонт моста через Шаню
09:49 сегодня
4 1232
Александр KU

https://varlamov.ru/2901535.html

...
Благоустройство
В Калуге начинают пилить деревья ещё на трёх улицах
08:54 сегодня
3 2110
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