Сельская усадьба Барыкова в Бабынинском районе станет объектом культурного наследия регионального значения

Здание находится в селе Кумовское.

Акт экспертизы с положительным заключением уже поступил на рассмотрение.

Об этом 1 октября сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

- На сегодняшний день сохранились:

1. главный дом (1870 г.), который в 1929 году был передан коммуне, во время войны в нём располагался госпиталь, а затем был приспособлен под школу;

2. хозяйственная постройка (каретный сарай) использовался под складское помещение;

3. флигель (людская) использовался под школьную мастерскую;

4. церковь Параскевы Пятницы (1770-е годы);

5. регулярный липовый парк с прудами, - сообщил чиновник.