+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Партию леса отправили военным из Спас-Деменского района
Общество

Партию леса отправили военным из Спас-Деменского района

В зону боевых действий отправились три большегруза с древесиной, рассказал 1 октября глава администрации Спас-Деменского района Владимир Бузанов.
Дмитрий Ивьев
10:25 сегодня
0 178
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Древесину повезли вместе с гуманитарным грузом.

Бузанов поблагодарил волонтеров.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
5 оценили
20%
0%
0%
0%
0%
80%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
ajax

Коммент, достойный отдельной статьи! Как обычно. Берите пример!

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
12:13 сегодня
5 665
Jaromir

На счёт вина это вопрос, не слышал такого. А вот "А теперь из-за этого "Почетного гражданина Калуги", власти третируют бедную женщину, которой выпало "счастье" содержать этот никчёмный "мемориал" за свой счёт." - реально справедливо.

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
12:07 сегодня
5 665
Jaromir

Не большая ошибка. В доме постоянно живут. Ставни закрыты по причине того, что постоянно кто-то лезет туда по ночам и не только.

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
12:05 сегодня
5 665
sozimov2016

Подземные переходы? Не, не знаем. Это только на Гагарина можно сделать такой арт-объект для художников и вандалов. А в центре города никак.

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
12:01 сегодня
3 1795
SergeyKLG

Ничего не изменится. Пробки там останутся. Зато более опасным станет переход возле сквера интернационалистов.

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
11:25 сегодня
3 1795
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Непонятно каким объектом «культурного наследия» признали эту избушку, и главное в честь кого. Любим мы причислять совершенно чуждых Калуге  персонажей, к прославлению и сохранению их «наследия», не заглядывая в их настоящую, а не отлакированную в прошлые времена биографию.

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
10:40 сегодня
5 665
ajax

Браво, чиновники! Как так-то? Снова нужна указивка от Мэра?

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
10:05 сегодня
3 1795
ajax

У этого дома - давно плотно закрыты ставни, и там никто не живёт... Хозяева, вероятно, хотели продать его, но Суд не позволил. Вот, так родственники стали заложниками обстоятельств...

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
10:03 сегодня
5 665
Zhenya Nik

...........как же к 20 окт 24 г 😂😂🤣🤣 !!! Вы посмотрите КТО и КАК делает 🤣🤣🤣😂😂😂 !!! Нашли ...... подрядчиков 🤤🤤🤤

...
Авто и транспорт
В Кондрово затянули ремонт моста через Шаню
09:49 сегодня
4 1232
Александр KU

https://varlamov.ru/2901535.html

...
Благоустройство
В Калуге начинают пилить деревья ещё на трёх улицах
08:54 сегодня
3 2110
Афиша
Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
Новости компаний
eyJpdiI6IlZsdS85cjdSVFBxL1lxbS8zbFo4cWc9PSIsInZhbHVlIjoia1lpSlVYWktWY1RhV0ZQdTNwZTlqWVB6d0R5Q2gzZ0JuL3J6bklqNXRnNHNBRGFuY2FEVEtLZU5kQmdwdXJPUXVtMHU0WlBNWlF4Vnh6MWtwNThEaG5scFpkazd1NXg5a1ZlTFJlSlhxWEdrQ2krcElGZ0hjdm85M0liYi9rRVd5ZHFwZEs5NFd1cFo0OEYzbUZ6cFZOcWRmempZT0FldklaUTZ4OFJ0aHdvaFIrTm4xSTNVSitYK3lyQUFYbnZYLytpYUt5VnNzTk8xMEJRYjdxUCswMmRUK2xEeFcxSUNiSDZXK1NxbDdIZjJMMS9uSkt0dHVEZmJmU3FwajhuZmhPWElSV2VqUkRuZkl1OExIeHM2bEE0Rlk3YmZPRk8zQ1cySURZcmR2YUJZanUzcEVpZGZlejVxcXVwTWpPZmhURFFMbEFjUU0xVXVyV2VwbnBucUp4eXNsNUZ1RUV3RFlxbWVLQ2tDbEtEMHYwZFo0NnN2NWhJNndNM241eElmMDRHczdGM2h0S1FMdFJCZ0ZLNHBrSkpDc3dmNUU2eU4rSVN4U3F0RVRJNWxmT2E1MDdLRGpUcmY1Vys3V1lsUXZlcUZ0V3EwdWNqcEdDUHZ3RXlaU0QzNENBL2dvNkNlcXdYMGVLekhscUMxNFM2WlpHSGsxUlg2enRNSUowSUwwcXNiYUtiSkh2a3VtL2gzakF3dVNGcE1IQlltN2ROUEtsV2dUV0hMTjFGYlNYR01RVyt4MmxSVE5EM2ZPeU1ENHV3WmJjdHJ2OVlIbHlLZFNJR0VNQ0R3UmJXd0xwSk5kKzNLVXZYeVBnMG9pZTlpNDBhQ2lkQUZoUWpWdTN6biIsIm1hYyI6ImYxMTI5OWQ0Mzc3MGM1MzYxMTBmYjhiMDY2MTQwMjQ3OTdhYjJjYTA5Zjk3NmYzNGM4NDc2ODM3YTAwNGIyZTgiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImxFbElWQVRwdXNhV3ZlNllJTGRuRFE9PSIsInZhbHVlIjoiNUgwUjFzRExBZGc0RXBWZkpiVE5DMUtscFNRSTczS2pvb0Q1UVR4STd3M1JJUml2NEdPVHhCNHdNRWs2TXRSOVVNUkV3Z1d4Nk9SaHFDdDVUMWc4bFY5NkJwbkdpd0g3enMyWnlib215SlltVXpMZjBpSTQyblYxUENGdmFnVjcvMDg5Z1haM0QvS3JZQ1dSMXhpcnNvaHd3cmMrbllpSEhtY2hwak1JekFUT1VZa1FabGp1V1JubDMrV0hFd2EveTQ0ZHZSRkt0THVDQWx6SmE2MmlhRVZBWFpyYk9KUVNveFV1UXZMa0FQZEwrWTBMYXc0RHgreFNUT25IZDRybWNjKzZuMEtCVVZLRitCbUpVb29KVk9PdjhLc2lnQTc3NXczSnlYL1ppU0hMWk1qWHZzVkZQVXhEQWc0ZHJpblZsNk10UzNMUFVBTDk2cVMyOE42RDBCSTlicXFLTEZmUlRtWkFSSHlWcFpHNUlMQWNrTTBsRWF5TlVIS0NXa1BPWUN0TW5veTdIeWFKV1MvRW9mOHhPNlpiWk1vTno1NnNIVThJYVB3NjRKMElVUTNpTzhLQVlaVU95UVRUYlRwTSIsIm1hYyI6ImExMTg4NDkwN2M2NTNlN2RlYjAyNjI4YTA2YmRlNjhjNjYyMmUzYWQxOTY1ODZjNWM5OThjY2FjMWY2MjA0MGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+