В Калуге за неделю родилось 54 малыша

С 23 по 28 сентября появились на свет 29 мальчиков и 25 девочек.

Об этом сообщил городской загс.

За этот же период соединили свои судьбы 60 пар. А всего с начала года было составлено 2768 актов о рождении и 2054 о заключении брака.