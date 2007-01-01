Калужский МФЦ отметил 10-летие

С 2014 года в Калуге открылось пять центров и девять офисов «Мои Документы», в которых предоставляется 279 услуг. За 10 лет функционирования в центрах и офисах было зарегистрировано почти 3 миллиона обращений. Около 210 тысяч калужан, благодаря оперативной помощи специалистов, получили доступ к ЕСИА. В МФЦ появились новые цифровые сервисы, гостевые компьютеры для самостоятельной работы клиентов, постамат для получения документов и интерактивный стол, с помощью которого заявители могут работать с сайтом МФЦ, порталом Госуслуги и «Работа в России».

Поздравил сотрудников центра, наградил их почётными грамотами и благодарственными письмами Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

«За прошедшие годы наш Калужский МФЦ завоевал признание и уважение жителей, благодаря профессионализму, ответственности, чуткому и внимательному отношению к посетителям. Мы высоко ценим ваш труд и надеемся на дальнейшую плодотворную деятельность. Желаю вам оптимизма, интересных проектов, успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья и благополучия!», – обратился к сотрудникам МФЦ Юрий Моисеев.