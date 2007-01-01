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Калужский МФЦ отметил 10-летие

Дмитрий Ивьев
08:45 сегодня
0 289
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С 2014 года в Калуге открылось пять центров и девять офисов «Мои Документы», в которых предоставляется 279 услуг. За 10 лет функционирования в центрах и офисах было зарегистрировано почти 3 миллиона обращений. Около 210 тысяч калужан, благодаря оперативной помощи специалистов, получили доступ к ЕСИА. В МФЦ появились новые  цифровые сервисы, гостевые компьютеры для самостоятельной работы клиентов, постамат для получения документов и интерактивный стол, с помощью которого заявители могут работать с сайтом МФЦ, порталом Госуслуги и «Работа в России».

Поздравил сотрудников центра, наградил их почётными грамотами и благодарственными письмами Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

«За прошедшие годы наш Калужский МФЦ завоевал признание и уважение жителей, благодаря профессионализму, ответственности, чуткому и внимательному отношению к посетителям. Мы высоко ценим ваш труд и надеемся на дальнейшую плодотворную деятельность. Желаю вам оптимизма, интересных проектов, успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья и благополучия!», – обратился к сотрудникам МФЦ Юрий Моисеев.

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Коммент, достойный отдельной статьи! Как обычно. Берите пример!

...
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Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
12:13 сегодня
5 665
Jaromir

На счёт вина это вопрос, не слышал такого. А вот "А теперь из-за этого "Почетного гражданина Калуги", власти третируют бедную женщину, которой выпало "счастье" содержать этот никчёмный "мемориал" за свой счёт." - реально справедливо.

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
12:07 сегодня
5 665
Jaromir

Не большая ошибка. В доме постоянно живут. Ставни закрыты по причине того, что постоянно кто-то лезет туда по ночам и не только.

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
12:05 сегодня
5 665
sozimov2016

Подземные переходы? Не, не знаем. Это только на Гагарина можно сделать такой арт-объект для художников и вандалов. А в центре города никак.

...
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Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
12:01 сегодня
3 1795
SergeyKLG

Ничего не изменится. Пробки там останутся. Зато более опасным станет переход возле сквера интернационалистов.

...
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Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
11:25 сегодня
3 1795
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Непонятно каким объектом «культурного наследия» признали эту избушку, и главное в честь кого. Любим мы причислять совершенно чуждых Калуге  персонажей, к прославлению и сохранению их «наследия», не заглядывая в их настоящую, а не отлакированную в прошлые времена биографию.

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
10:40 сегодня
5 665
ajax

Браво, чиновники! Как так-то? Снова нужна указивка от Мэра?

...
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10:05 сегодня
3 1795
ajax

У этого дома - давно плотно закрыты ставни, и там никто не живёт... Хозяева, вероятно, хотели продать его, но Суд не позволил. Вот, так родственники стали заложниками обстоятельств...

...
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Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
10:03 сегодня
5 665
Zhenya Nik

...........как же к 20 окт 24 г 😂😂🤣🤣 !!! Вы посмотрите КТО и КАК делает 🤣🤣🤣😂😂😂 !!! Нашли ...... подрядчиков 🤤🤤🤤

...
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4 1232
Александр KU

https://varlamov.ru/2901535.html

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