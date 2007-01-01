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Новость дня Общество

Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника

Областной суд отклонил апелляцию собственницы здания, сообщили 30 сентября в объединенной пресс-службе судов региона.
Дмитрий Ивьев
08:46 сегодня
5 665
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Дом, в котором знаменитый поэт жил в Калуге в 1952 году, признали объектом культурного наследия в ноябре прошлого года.

Хозяйка дома на перекрестке улиц Жукова и Горького подала в суд, полагая, что такой статус здания налагает на неё дополнительные обременения. Но жалобу отклонили. Не помогла и апелляция.

Напомним, в Калужскую область Окуджаву направили работать учителем после окончания Тбилисского государственного университета. Сначала он преподавал в селах Шамордино и Высокиничи, а затем - в школе №5 Калуги.

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Всего: 5 комментариев
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Лента комментариев
ajax

Коммент, достойный отдельной статьи! Как обычно. Берите пример!

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
12:13 сегодня
5 665
Jaromir

На счёт вина это вопрос, не слышал такого. А вот "А теперь из-за этого "Почетного гражданина Калуги", власти третируют бедную женщину, которой выпало "счастье" содержать этот никчёмный "мемориал" за свой счёт." - реально справедливо.

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
12:07 сегодня
5 665
Jaromir

Не большая ошибка. В доме постоянно живут. Ставни закрыты по причине того, что постоянно кто-то лезет туда по ночам и не только.

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
12:05 сегодня
5 665
sozimov2016

Подземные переходы? Не, не знаем. Это только на Гагарина можно сделать такой арт-объект для художников и вандалов. А в центре города никак.

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
12:01 сегодня
3 1795
SergeyKLG

Ничего не изменится. Пробки там останутся. Зато более опасным станет переход возле сквера интернационалистов.

...
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Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
11:25 сегодня
3 1795
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Непонятно каким объектом «культурного наследия» признали эту избушку, и главное в честь кого. Любим мы причислять совершенно чуждых Калуге  персонажей, к прославлению и сохранению их «наследия», не заглядывая в их настоящую, а не отлакированную в прошлые времена биографию.

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
10:40 сегодня
5 665
ajax

Браво, чиновники! Как так-то? Снова нужна указивка от Мэра?

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
10:05 сегодня
3 1795
ajax

У этого дома - давно плотно закрыты ставни, и там никто не живёт... Хозяева, вероятно, хотели продать его, но Суд не позволил. Вот, так родственники стали заложниками обстоятельств...

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
10:03 сегодня
5 665
Zhenya Nik

...........как же к 20 окт 24 г 😂😂🤣🤣 !!! Вы посмотрите КТО и КАК делает 🤣🤣🤣😂😂😂 !!! Нашли ...... подрядчиков 🤤🤤🤤

...
Авто и транспорт
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09:49 сегодня
4 1232
Александр KU

https://varlamov.ru/2901535.html

...
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