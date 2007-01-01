Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника

Областной суд отклонил апелляцию собственницы здания, сообщили 30 сентября в объединенной пресс-службе судов региона.

Дом, в котором знаменитый поэт жил в Калуге в 1952 году, признали объектом культурного наследия в ноябре прошлого года.

Хозяйка дома на перекрестке улиц Жукова и Горького подала в суд, полагая, что такой статус здания налагает на неё дополнительные обременения. Но жалобу отклонили. Не помогла и апелляция.

Напомним, в Калужскую область Окуджаву направили работать учителем после окончания Тбилисского государственного университета. Сначала он преподавал в селах Шамордино и Высокиничи, а затем - в школе №5 Калуги.