В Калуге нашли пропавшую собаку после нашей публикации

В воскресенье, 29 сентября, к нам в редакцию обратилась читательница и попросила помочь в поисках белого шпица.

Мальчик по кличке Жора убежал с участка в деревне Доможирово.

Сегодня калужанка связалась с нами и рассказала, что после нашей публикации ей написала женщина и сообщила место, где видела собачку.

- Мы вчера в той области ходили весь день. Звали, развешивали листовки. Потом нам позвонил парень и сказал, что Жора забежал под забор и мы все быстрее в то место ломанулись.

В итоге шпица нашли в районе улицы Благодатной, недалеко от того места, где его изначально искали.

Сейчас с Жориком все хорошо, он вернулся домой.