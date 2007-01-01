+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге нашли пропавшую собаку после нашей публикации
Новость дня Общество

В Калуге нашли пропавшую собаку после нашей публикации

В воскресенье, 29 сентября, к нам в редакцию обратилась читательница и попросила помочь в поисках белого шпица.
Анастасия Каторгина
16:37 сегодня
0 361
Фото читателя
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Мальчик по кличке Жора убежал с участка в деревне Доможирово.

Сегодня калужанка связалась с нами и рассказала, что после нашей публикации ей написала женщина и сообщила место, где видела собачку.

- Мы вчера в той области ходили весь день. Звали, развешивали листовки. Потом нам позвонил парень и сказал, что Жора забежал под забор и мы все быстрее в то место ломанулись.

В итоге шпица нашли в районе улицы Благодатной, недалеко от того места, где его изначально искали.

Сейчас с Жориком все хорошо, он вернулся домой.

Новости по тегу
собака поиск
Лента настроения
7 оценили
43%
0%
43%
0%
0%
14%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
ajax

Сколько благодатной влаги - коню под хвост! Столько улиц промочили, как оперативно сработали службы((! Снято на перекрёстке Ленина- Пролетарская, чёрти-куда дошла вода, минуя все сливы.

...
Происшествия
В Калуге произошел повторный порыв
16:23 сегодня
5 2466
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

зарплата в Калуге за последний год выросла на 16,8% - до 63,5 тысячи рублей.

...
Общество
Калуга заняла 69 место в рейтинге городов по зарплатам
14:59 сегодня
1 519
pandemonium

Телевизорная площадь! Божественно.

...
Происшествия
В Калуге произошел повторный порыв
11:58 сегодня
5 2466
VGA

Порыв... Красиво.

...
Происшествия
В Калуге произошел повторный порыв
22:22 29.09
5 2466
v1v2v3

все бы хорошо конечно,идея хорошая,но очень помнится склон музея космонавтики и склон оврага ,где были Давингофские бани..

...
Благоустройство
В Калуге вырубят деревья возле Каменного моста
19:11 29.09
8 2644
harier

Что вам мешает быть в правой части картинки (заработать себе кучу пирожков)?

...
Общество
Средняя зарплата в Калужской области снизилась до 75 628 рублей
18:58 29.09
2 1264
Meshootka

"Вчера произошел порыв..", "...сегодня произошел повторный порыв". Какой душевный порыв...водопровода

...
Происшествия
В Калуге произошел повторный порыв
15:13 29.09
5 2466
elisei

На Чижевского и переулок Теренинского,в 50 метрах тоже фонтанчик из под земли..

...
Происшествия
В Калуге произошел повторный порыв
14:54 29.09
5 2466
ниссан

как на пушкина загружать материал в электотоварах-не подскажите?

...
Авто и транспорт
В Калуге запретили парковку рядом с оживлённым перекрёстком
12:17 29.09
2 3506
ниссан

чтоб вы не делали-все у вас через одно место

...
Авто и транспорт
В Калуге запретили парковку рядом с оживлённым перекрёстком
12:16 29.09
2 3506
Афиша
Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
Новости компаний
eyJpdiI6IklmT0dick9GVVRtTFdWYVpwZ1VGb3c9PSIsInZhbHVlIjoiYTZZbVJYeG44Sk81bUVWY3dvTzk0L05BNVkzQXptMktHbUsyQVc4Q3E0WWlhMkRBZmwvMHRMVElIRjNKdFQwRkg2ckoydEtDQmFXUmVXVWczbURGSFRVZ090aWkxVUduWk1jc1FJSUkxQ1dpUnU1WFZ5eDdqRXNSWXpDc1J6TmIwa1dDMjh4elgvTitQY2ZTeFhzbEMyMTMxNllST3owRXhSNXE5emVKVS9FMG5wNitEODh2UmJqVHRrZWI4V21xZjBFTEdUVThXUmZ0aUZVUUlVQndtWkdDTzhpQ05VTFJRTE5WVmJlOGs0UjFwSzFZa2s0Rlg1bVdKanVaS2xWLzllMXZZbGZoaEtDbFZvLzRwSHJteVVhYzlsb3A0NGhKZlROQ1FtOVNZTEZ0blE5b3VCMzZnMGg0VTlac1VEMkxZTDNad3RPcEtMWlNxdlhCTnlSSHgzNURHNk8zeTRWME13a29QQlZxR3ZkYWNySmFJbVJidjhHTkwyRWJtWG9UTDRJbFNYbk4wN0VYZEpINEs5VjFVU1NGQTZLV3JyVk05TzRGRGhtSXIwY3ZkZk55QXUxSCttVlk5bzR1Qi8yYnNLYnZ6MURxNzBYcEtLWnlEenRIV2FCYjd0T3o2ckNZZitWa1lJekdpSUVCSzhXdHRRSFhjUUZ6bzdlVUUxTmxyai93OENDTzVhZkZVOFoyNHIyRzdLb0oyNy9FakxhQ3RmOGVsUnMva3FGOHZLZFlaQjJYeGRmenlyUzV4RmsrM3VHb0JTZUVTdXA4VE40MzBUaUtIUWgxVkpseDVyRW9ORW1PaDhYUmNRL1JTZEZ2bktIcCtXcllaYjNHY00rZyIsIm1hYyI6ImM3ODEwYWRjODE3YWEzMTIyMjVjMWRkNGU2OTAxMjc0ZTIxZTA3MjcxYjc2ZjYyZTU2M2QzOTU3MTY1ZTBkZDciLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InVsRE1wMDV6bDVqNWtIZ3NRR0QxWHc9PSIsInZhbHVlIjoialpJeGZ1akQ0eU9TVUMrN2tISVFyWXptMjB5S1ZmalNkQWY5aEcxZHRNaVI2Zk1xRG1QVTlHZ3NkSGxYK2VsRFVxV1BycTBxeDY0ckFrRzdHVkR0N1Y3R1BibkdLT1pGM0lTWC8rT09IdGhDS011cVExNGxLa2RtS0ZYc1ZDdlRQMGJiSWVwcVN3R0RQYWZ3UEtsL2tqaVl5ckZrWTVOdGpWNVRDTlBUQmJoRStjbXFMR2diVUlHdWx5MTVFeHk4MWhjS0tKU2xhNlRzdWJrUnM0WnNqOWYxMFB0SVFYV2RRbkJpSm9HQmF6MGVpYklyOTkwZGdDdnZmbStkemtpeVhTcmRrVzBZL3BENUNsRFUyUi92QkhKYWFjM290enp1dnVVSUhqeUZaVnJCR2ZqbWRyRlVTazhjcHFIc2UvVVFGbzJham9lLzhpa3RnK1p5Ym9hcjBmZDExVWptVEU0bGMwQjYvQXVtaW9DZkZrMjdmd2twbGhMd2RuSEkzVVZ3dnoxc294ZGZETkZRS3hmalFRbjl2a3RQeGlJZWVVcWI2cTdaUE9Ecjg0enB6cVlPem9UY1hZditTZ3dRYW1lZiIsIm1hYyI6IjQ4ZWMyOWJhMzc1M2FmNWI4YmUwN2U5MjViODJjMTQ3MDE0ZjZiODVhNDI5MGQzNDk2YTcwNzIxZTc1MjJiOWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+