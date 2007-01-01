Гордума организовала праздник для детей из Курской области

Сотрудники аппарата Городской Думы привезли подарки детям, эвакуированным из Курской области, члены педагогического отряда при Гордуме провели мастер-классы и подготовили театрализованное представление по мотивам детских сказок.

«Сейчас в пунктах временного размещения проживают жители, вынужденные покинуть Курскую область. С коллегами из аппарата Городской Думы решили сделать пребывание детей на Калужской земле более интересным и содержательным. Купили детские игрушки и развивающие игры. С помощью педагогического отряда при Гордуме – молодых, креативных и неравнодушных ребят организовали для детей и их родителей праздник», – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.