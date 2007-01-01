В центре Калуги открылась военно-патриотическая выставка

Небольшая экспозиция, собранная по инициативе калужских активистов, расположилась в витринах кинотеатра «Центральный».

Выставка представляет предметы современной военной экипировки, средства разведки и маскировки, охолощенные боеприпасы, гильзы. Многие экспонаты привезены из зоны СВО.

В сборе экспонатов участвовали волонтерские организации, в том числе АНО «Содружество», группа тактической медицины «Барс», сообщество «Добрые руки Калуги». Некоторые образцы тактического снаряжения предоставила специализированная торговая организация.

Организаторы предлагают калужанам дополнить коллекцию своими экспонатами на постоянной или временной основе.

«Калужский перекресток» присоединился к инициативе и передал в экспозицию бронежилет, который использовался для гуманитарных поездок на Донбасс.