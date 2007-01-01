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Общество

В центре Калуги открылась военно-патриотическая выставка

Небольшая экспозиция, собранная по инициативе калужских активистов, расположилась в витринах кинотеатра «Центральный».
Михаил Тырин
13:26 сегодня
0 192
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Выставка представляет предметы современной военной экипировки, средства разведки и маскировки, охолощенные боеприпасы, гильзы. Многие экспонаты привезены из зоны СВО.

В сборе экспонатов участвовали волонтерские организации, в том числе АНО «Содружество», группа тактической медицины «Барс», сообщество «Добрые руки Калуги». Некоторые образцы тактического снаряжения предоставила специализированная торговая организация.

Организаторы предлагают калужанам дополнить коллекцию своими экспонатами на постоянной или временной основе.

«Калужский перекресток» присоединился к инициативе и передал в экспозицию бронежилет, который использовался для гуманитарных поездок на Донбасс.  

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Лента комментариев
pandemonium

Телевизорная площадь! Божественно.

...
Происшествия
В Калуге произошел повторный порыв
11:58 сегодня
4 2298
VGA

Порыв... Красиво.

...
Происшествия
В Калуге произошел повторный порыв
22:22 29.09
4 2298
v1v2v3

все бы хорошо конечно,идея хорошая,но очень помнится склон музея космонавтики и склон оврага ,где были Давингофские бани..

...
Благоустройство
В Калуге вырубят деревья возле Каменного моста
19:11 29.09
8 2593
harier

Что вам мешает быть в правой части картинки (заработать себе кучу пирожков)?

...
Общество
Средняя зарплата в Калужской области снизилась до 75 628 рублей
18:58 29.09
2 1216
Meshootka

"Вчера произошел порыв..", "...сегодня произошел повторный порыв". Какой душевный порыв...водопровода

...
Происшествия
В Калуге произошел повторный порыв
15:13 29.09
4 2298
elisei

На Чижевского и переулок Теренинского,в 50 метрах тоже фонтанчик из под земли..

...
Происшествия
В Калуге произошел повторный порыв
14:54 29.09
4 2298
ниссан

как на пушкина загружать материал в электотоварах-не подскажите?

...
Авто и транспорт
В Калуге запретили парковку рядом с оживлённым перекрёстком
12:17 29.09
2 3411
ниссан

чтоб вы не делали-все у вас через одно место

...
Авто и транспорт
В Калуге запретили парковку рядом с оживлённым перекрёстком
12:16 29.09
2 3411
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
...
Общество
Калужанки фиктивно выходили замуж за иностранцев за 15-20 тысяч рублей
08:16 29.09
2 1095
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Вот как теперь жить на эти жалкие 75 тысяч.

...
Общество
Средняя зарплата в Калужской области снизилась до 75 628 рублей
07:58 29.09
2 1216
Афиша
Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
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