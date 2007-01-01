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Общество

В Мосальске подрядчик не успел вовремя отремонтировать поликлинику и получил штраф

Районная прокуратура провела проверку.
Анастасия Каторгина
12:35 сегодня
0 195
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Подрядная организация делала капремонт поликлиники в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Работы вовремя закончены не были.

В отношении подрядчика возбудили дело об административном правонарушении и в итоге оштрафовали на 42 тысячи рублей.

Сейчас завершение ремонтных работ находится на контроле прокуратуры района.

 

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