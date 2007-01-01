От гриппа привились 112 965 жителей Калужской области

Такие данные на 30 сентября предоставило министерство здравоохранения региона.

Лидеры по темпам вакцинации являются Барятинский, Спас-Деменский, Износковский и Мосальский районы.

- Составы для вакцинации изготавливаются из живого вируса гриппа, который «убит» и поделен на части, - напомнили в Минздраве. - Когда вакцина попадает в организм, она запускает выработку антител к вирусу. Они вырабатываются через 7-14 дней. Эти антитела обеспечивают защиту от заражения вирусами, которые будут активны именно в этом сезоне.