Житель Калужской области выплатил полмиллиона рублей за моральный ущерб

В отделение судебных приставов по Думиничскому и Ульяновскому районам на исполнении находилось решение суда.

Об этом 30 сентября рассказало УФССП.

Мужчина сбил женщину. Пострадавшая в результате аварии получила тяжкий вред здоровью.

Его признали виновным, а также обязали выплатить моральный вред.

Своей вины водитель не отрицал, однако и расплачиваться не спешил.

В итоге приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора на 35 тысяч рублей. Также ему запретили выезжать из страны, арестовали счета в нескольких банках и обратили взыскание на доходы по месту работы.

В итоге задолжность и исполнительский сбор были погашены.