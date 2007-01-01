Житель Калужской области выплатил полмиллиона рублей за моральный ущерб
В отделение судебных приставов по Думиничскому и Ульяновскому районам на исполнении находилось решение суда.
Об этом 30 сентября рассказало УФССП.
Мужчина сбил женщину. Пострадавшая в результате аварии получила тяжкий вред здоровью.
Его признали виновным, а также обязали выплатить моральный вред.
Своей вины водитель не отрицал, однако и расплачиваться не спешил.
В итоге приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора на 35 тысяч рублей. Также ему запретили выезжать из страны, арестовали счета в нескольких банках и обратили взыскание на доходы по месту работы.
В итоге задолжность и исполнительский сбор были погашены.
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