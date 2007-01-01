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Общество

Шапша напомнил о годовщине воссоединения с Россией четырех регионов

Губернатор Калужской области 30 сентября рассказал в своем телеграме, что два года назад субъектов в стране стало 89.
Дмитрий Ивьев
10:40 сегодня
0 198
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Глава региона напомнил, что калужане оказывают помощь городу Первомайск.

Туда регулярно отправляют гуманитарную помощь, а специалисты ездят в командировки.

При этом губернатор подчеркнул, что впереди ещё много задач.

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калужская область
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Лента комментариев
pandemonium

Телевизорная площадь! Божественно.

...
Происшествия
В Калуге произошел повторный порыв
11:58 сегодня
4 2298
VGA

Порыв... Красиво.

...
Происшествия
В Калуге произошел повторный порыв
22:22 29.09
4 2298
v1v2v3

все бы хорошо конечно,идея хорошая,но очень помнится склон музея космонавтики и склон оврага ,где были Давингофские бани..

...
Благоустройство
В Калуге вырубят деревья возле Каменного моста
19:11 29.09
8 2593
harier

Что вам мешает быть в правой части картинки (заработать себе кучу пирожков)?

...
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Средняя зарплата в Калужской области снизилась до 75 628 рублей
18:58 29.09
2 1216
Meshootka

"Вчера произошел порыв..", "...сегодня произошел повторный порыв". Какой душевный порыв...водопровода

...
Происшествия
В Калуге произошел повторный порыв
15:13 29.09
4 2298
elisei

На Чижевского и переулок Теренинского,в 50 метрах тоже фонтанчик из под земли..

...
Происшествия
В Калуге произошел повторный порыв
14:54 29.09
4 2298
ниссан

как на пушкина загружать материал в электотоварах-не подскажите?

...
Авто и транспорт
В Калуге запретили парковку рядом с оживлённым перекрёстком
12:17 29.09
2 3411
ниссан

чтоб вы не делали-все у вас через одно место

...
Авто и транспорт
В Калуге запретили парковку рядом с оживлённым перекрёстком
12:16 29.09
2 3411
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
...
Общество
Калужанки фиктивно выходили замуж за иностранцев за 15-20 тысяч рублей
08:16 29.09
2 1095
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Вот как теперь жить на эти жалкие 75 тысяч.

...
Общество
Средняя зарплата в Калужской области снизилась до 75 628 рублей
07:58 29.09
2 1216
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Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
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