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Шапша напомнил о годовщине воссоединения с Россией четырех регионов

Дмитрий Ивьев

Губернатор Калужской области 30 сентября рассказал в своем телеграме, что два года назад субъектов в стране стало 89.

Дмитрий Ивьев 198 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники