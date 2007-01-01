Шапша напомнил о годовщине воссоединения с Россией четырех регионов
Губернатор Калужской области 30 сентября рассказал в своем телеграме, что два года назад субъектов в стране стало 89.
Глава региона напомнил, что калужане оказывают помощь городу Первомайск.
Туда регулярно отправляют гуманитарную помощь, а специалисты ездят в командировки.
При этом губернатор подчеркнул, что впереди ещё много задач.
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