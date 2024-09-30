Калуга заняла 69 место в рейтинге городов по зарплатам
В нашем городе за среднюю зарплату можно купить три фиксированных потребительских набора.
У лидирующего в рейтинге Нового Уренгоя этот показатель больше шести, у Москвы, Салехарда и Южно-Сахалинска – больше пяти.
При этом, как отмечают авторы из агентства «РИА Новости», зарплата в Калуге за последний год выросла на 16,8% - до 63,5 тысячи рублей.
Соседние с Калугой города расположились на следующих позициях: Тула – 38, Смоленск – 82, Брянск – 85, Орёл – 87.
Замыкают сотню Элиста, Грозный и Нальчик.
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