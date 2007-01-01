+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Заболеваемость ОРВИ в Калужской области за неделю выросла на 53,7%
Новость дня Общество

Заболеваемость ОРВИ в Калужской области за неделю выросла на 53,7%

С 23 по 29 сентября к врачам обратились 7853 человека, сообщили в Роспотребнадзоре.
Дмитрий Ивьев
10:47 сегодня
0 306
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Эпидемический порог превышен на 17,5% за счёт взрослых. Среди детей количество пациентов остается в пределах нормы.

По Калуге ситуация сложнее, чем в целом по области. В городе за неделю было 5025 случаев ОРВИ. Эпидпорог превышен на 79,6%. Чаще, чем раньше, начали болеть школьники.

В больницы с ОРВИ попали 32 человека.

Грипп в регионе пока не фиксировался.

Новости по тегу
здравоохранение
Лента настроения
3 оценили
67%
0%
33%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
pandemonium

Телевизорная площадь! Божественно.

...
Происшествия
В Калуге произошел повторный порыв
11:58 сегодня
4 2298
VGA

Порыв... Красиво.

...
Происшествия
В Калуге произошел повторный порыв
22:22 29.09
4 2298
v1v2v3

все бы хорошо конечно,идея хорошая,но очень помнится склон музея космонавтики и склон оврага ,где были Давингофские бани..

...
Благоустройство
В Калуге вырубят деревья возле Каменного моста
19:11 29.09
8 2593
harier

Что вам мешает быть в правой части картинки (заработать себе кучу пирожков)?

...
Общество
Средняя зарплата в Калужской области снизилась до 75 628 рублей
18:58 29.09
2 1216
Meshootka

"Вчера произошел порыв..", "...сегодня произошел повторный порыв". Какой душевный порыв...водопровода

...
Происшествия
В Калуге произошел повторный порыв
15:13 29.09
4 2298
elisei

На Чижевского и переулок Теренинского,в 50 метрах тоже фонтанчик из под земли..

...
Происшествия
В Калуге произошел повторный порыв
14:54 29.09
4 2298
ниссан

как на пушкина загружать материал в электотоварах-не подскажите?

...
Авто и транспорт
В Калуге запретили парковку рядом с оживлённым перекрёстком
12:17 29.09
2 3411
ниссан

чтоб вы не делали-все у вас через одно место

...
Авто и транспорт
В Калуге запретили парковку рядом с оживлённым перекрёстком
12:16 29.09
2 3411
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
...
Общество
Калужанки фиктивно выходили замуж за иностранцев за 15-20 тысяч рублей
08:16 29.09
2 1095
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Вот как теперь жить на эти жалкие 75 тысяч.

...
Общество
Средняя зарплата в Калужской области снизилась до 75 628 рублей
07:58 29.09
2 1216
Афиша
Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
Новости компаний
eyJpdiI6Iktsd1JDSVFTZk5JUE0xZjJEVllLYkE9PSIsInZhbHVlIjoiTHAxMHFaMEhGN3pkeE1XUzc4aHhjTmNKWTRieFdxenpyK3kzaDRRdmo0MlNSOHUyQzhBVlAxTiswV2toM0pFdVo2aGhYNmZRVml0Qlc5SXo5c3FJdzdFQXRLRGt6azdMeG1BYm9jczU2bjBKRUJJNUNJZFBrd1hCWHUvV0lzRGxHK0Z6YlZnUzZHbzBORVVpc0lCaWE5RVYwazB6SFo4UGVsUGRONzhHblFkV0phR01UYmZWbFJjSFp1WGRVcHhiWkRvcnYvYjM2UDQ3TFg0RkRTUGRiamVNbUx1UVAzZVJsaEZsUWpKc1dhUXZ0ZkQ3MTNGb3hSUjlTSnV1dGJVYWxQWHBQUlNHTENDRnduQ0lBNXNnQyttaFlqT0FOTVVuRUxrK294Y3czSmQwbXBtUVhMVnN0SFM2U1JzNWFKelNJSDZWdGRMdmtMNHVmTVh1WEpuV3BBMHVEdGxLUzVkSDFMR0pyUlhtdmVleS9ZYk8wTTlCdEJpdklLNFF2SzhDK0J0YStxeWtMR09yT2RURmpra3EvRkxacXp0OVRJUmVJQmVMTEdNSWtrOFprbTA0Rzg5WlNZTzhydTFndStBbmhUMGpmeGIyMlVNWm5TM1dFQjMxcEFVZmxJa1ptWk9XKzdsMC9rYWlqUnF2NW5Pb3NBNHZFRWdwa2FlK1FJMmVRR2FOeFY1aFVnWGp4RE01M3JCdUh6ejNpZkNqb25OSWQzdGhBaDJGYTVkNkZ0UE1GTjZ2dG5pSHJKSTUvbDJPalU1dEJyMzlQTHN1bnJxRGxsR3J0TG1KVG53aWtwOUVReDA5Z1RjU2JxMnRWeXFEeFRyRWk5TnhkdjgxdmpHcSIsIm1hYyI6ImEwZmFkNzk3NmFhZjQyY2RkNmI4ZTAzODA3YmVkZWQ1Y2U5YmVmYzlhNDQ2N2JmYjRiMTg2YmNlMjYyNjY3N2IiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImlWODFxa1lyL0dVYWplOXFTcU5EQ3c9PSIsInZhbHVlIjoiUmhUVjNtblJBOHo0dDJYWmpSam53VGoxaVRPZE1wTGpESGxBUENaUTBLbXg1R3NxVE82YTFsK3VNUGJoRlB3SHVFaGFiekwyS3dXYlNNc3d6MThIcG92OHNxMm5EWWpOTm5PSlJRMHJuazcwQUVVSjNEN2xTYkh1ZmFjaHpoK2JySng0RzJKRE9XU2ZyZ0VjQkNBalFsVzRLNytIaGtjZDFMN0dENU5hY2N2YkNWVEhmeElNWkVhaS82ZVlrL0ozNU1oY2ZyOTVrR01XbHBLZFhMSEJUNzgwMXpDM1MyRklOVTFKbk42bWJSWkZURUR5WEdCYUFaMnYxZSsyVGZhUXF1TGZNcFBCN0haNFQzSEhDL3lGTVR6MUN6V3BqWXI3ZU5RVjRBMzk3VitkU1VkTWN2ckhudSs2OXE1UG1mZk9UTFVKc3BVdmRvUXUvc1U4SVBxZTdYL0ZPNWFIVzdhSzVjdHB0SG9VYmFkQzBodFc2bEZrSTM5andKR3J4YWtVM0cvWXcwaVMyeVFSajkwR2F5dUJ4N0R0ZmZDZWw3ZkRLMkdpeWdaSnBTMHNSd0ZnbTZGWFlHQVN2YkVXdWhYWiIsIm1hYyI6ImRhNmRhZWY1ZDRmZTY3MTU1YjE1MzQ0MTRhYTE1MWVlNmRmZjFiNTIyOThjMjNjNzNiOWFiMmFmYWE0ZGMwNmMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+