Заболеваемость ОРВИ в Калужской области за неделю выросла на 53,7%

С 23 по 29 сентября к врачам обратились 7853 человека, сообщили в Роспотребнадзоре.

Эпидемический порог превышен на 17,5% за счёт взрослых. Среди детей количество пациентов остается в пределах нормы.

По Калуге ситуация сложнее, чем в целом по области. В городе за неделю было 5025 случаев ОРВИ. Эпидпорог превышен на 79,6%. Чаще, чем раньше, начали болеть школьники.

В больницы с ОРВИ попали 32 человека.

Грипп в регионе пока не фиксировался.