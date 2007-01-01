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Общество

Состоялось заседание Консультативного совета глав муниципальных образований области

Дмитрий Ивьев
10:32 сегодня
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В работе совета принял участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

«Посетили ведущие промышленные предприятия Дзержинского района, изучили опыт органов местного самоуправления, обсудили вопросы социальной газификации, реализации программы инициативного бюджетирования и школьных инициатив, обозначили ключевые задачи, стоящие перед представительными органами власти. А также вопросы подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы и патриотического воспитания молодого поколения», – отметил Юрий Моисеев.

За 7 лет действия программы инициативного бюджетирования получили поддержку 1263 инициативы жителей региона. Из бюджетов различных уровней на эти цели было выделено 1 млрд. 540 млн. рублей. Наиболее востребованы были работы по благоустройству и озеленению, ремонту дорог, строительству спортивных объектов и детских площадок, объектов культуры и коммунальной инфраструктуры.

Наиболее приоритетная задача, стоящая перед представительными органами – дальнейшее совершенствование мер поддержки участников специальной военной операции и их близких. Также муниципалитетам предстоит провести подготовку к празднованию 80-летия Великой Победы, представительным органам было рекомендовано разработать соответствующие планы мероприятий и активно использовать для воспитания подрастающего поколения Музей Георгия Константиновича Жукова.

Отмечалось, что в Калужской области заканчивается реализация Народной программы партии «Единая Россия», рассчитанной на 2020-2025 годы и начинается формирование программы на следующие пять лет. Ключевую роль в сборе наказов избирателей будут играть общественные приёмные партии.

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