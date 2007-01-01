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Предсказания и новые технологии: какая связь

15:06 сегодня
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Наш ответ – прямая. Печенье с предсказанием теперь можно получить онлайн. И не просто прочитать послание, а виртуально разломить печеньку.

T2 «приготовила» традиционное китайское блюдо в дополненной реальности.

Напомним, что Tele2 теперь T2, и в новом бренде компания продолжает удивлять своих клиентов новинками и технологичностью, которые можно испытать на себе.

Открыть печенье в режиме реального времени и получить индивидуальное онлайн-предсказание очень просто:

  • перейдите по ссылке с мобильного устройства;
  • наведите камеру на любую ровную поверхность (стол, пол и т.д.);
  • нажмите на значок «якоря»;
  • откройте печенье и читайте предсказание.

Напомним, 4 сентября оператор представил новый логотип, сменил название на T2 и обновил слоган, который теперь звучит как «Другие правила. Новый уровень». При этом компания сохранила все лучшее от прежнего бренда – вызов, уход от шаблонных решений, стремление предугадывать ожидания клиента, создавать понятный, стильный и честный продукт. Абонентам оператора все также доступны привычные возможности: стабильный интернет, вечные минуты и гигабайты, безлимитные соцсети и мессенджеры, заморозка цены, защита от скрытых подписок и многое другое.

 

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