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Общество

Калужане просят установить дорожные знаки на Правом берегу

Наша читательница сообщила, что в новом микрорайоне «Бавария» нет ни одного знака «пешеходная зона» и лежачих полицейских.
Анастасия Каторгина
11:28 сегодня
0 298
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-  Расположение детских площадок такое, что дети легко перебегают то на одну то на другую, но их путь лежит через дороги, ничем не ограниченные. Многие водители едут очень быстро или даже срезают себе дорогу через Баварию, - рассказала местная жительница.

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Лента комментариев
ILR

Может снайперов боятся, раз везде вырубают деревья. Неужели "чувствует кошка, чьё мясо съела"?...😊

...
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В Калуге вырубят деревья возле Каменного моста
19:33 28.09
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VGA

В Калуге собираются...

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В Калуге собираются за месяц завершить замену коммуникаций на улице Чижевского
19:17 28.09
1 830
Н.Влюбчивый

Причина очень простая, калужские бездельники вместо борьбы за урожай устраиваю пляски бездельников. Урожай не собран, а бездельники ударились в гульбу.

...
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Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
15:15 28.09
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Василёк

куда отправляется древесина ? продается под шумок ?

...
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15:09 28.09
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Василёк

они там не ездят. только через набережную. вот там деревья и повырубили. тольку толку - как обычно. обещали дорогу для прогулок от моста гагаринского до понтонного.

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Благоустройство
В Калуге вырубят деревья возле Каменного моста
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Василёк

странно что не до киева

...
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Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
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Н.Влюбчивый

Как-то даже не по себе, неужели слуги государства не наложили дополнительные штрафы ?

...
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Калужанки фиктивно выходили замуж за иностранцев за 15-20 тысяч рублей
13:26 28.09
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Leonid O.

А пятый диаметр до сих пор ждём.. Вот цена слова...

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
04:55 28.09
7 51950
Питоша

Просил не один раз этого Собянина поменьше распространять новости о продлении метро. Дифирамбы себе поет. Какое метро таже электричка. А вот , где нужно метро , где нужно ростараться и помочь людям, которые уже давно вопят: метро в микрорайон Восточный, даже не в Балашиху, в Восточный. Неееет, не могут. Уууууу, ненавижу ихние дифирамбы. Молчите бояре!!!!!!!Просто довезите народ до работы

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
03:31 28.09
7 51950
Василий Тёркин

Собакинская. В честь основателя.

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
03:14 28.09
7 51950
Афиша
Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
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