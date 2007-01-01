Калужане просят установить дорожные знаки на Правом берегу

Наша читательница сообщила, что в новом микрорайоне «Бавария» нет ни одного знака «пешеходная зона» и лежачих полицейских.

- Расположение детских площадок такое, что дети легко перебегают то на одну то на другую, но их путь лежит через дороги, ничем не ограниченные. Многие водители едут очень быстро или даже срезают себе дорогу через Баварию, - рассказала местная жительница.