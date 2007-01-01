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Общество

Калужане просят помочь в поисках потеряшки

К нам редакцию обратилась наша читательница с просьбой помочь в поисках собачки, которая убежала с участка 28 сентября в дерене Доможирово.
Анастасия Каторгина
10:18 сегодня
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- Потерялся шпиц, мальчик, окрас белый, на нем ошейник. Нашедших просим вернуть, мальчишка сильно привязан к хозяйке, и хозяйка к нему.

Телефон для связи 89533348434, 89533263137, - сообщает калужанка.  

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Лента комментариев
ILR

Может снайперов боятся, раз везде вырубают деревья. Неужели "чувствует кошка, чьё мясо съела"?...😊

...
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В Калуге вырубят деревья возле Каменного моста
19:33 28.09
7 2112
VGA

В Калуге собираются...

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге собираются за месяц завершить замену коммуникаций на улице Чижевского
19:17 28.09
1 747
Н.Влюбчивый

Причина очень простая, калужские бездельники вместо борьбы за урожай устраиваю пляски бездельников. Урожай не собран, а бездельники ударились в гульбу.

...
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Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
15:15 28.09
7 5531
Василёк

куда отправляется древесина ? продается под шумок ?

...
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15:09 28.09
2 1586
Василёк

они там не ездят. только через набережную. вот там деревья и повырубили. тольку толку - как обычно. обещали дорогу для прогулок от моста гагаринского до понтонного.

...
Благоустройство
В Калуге вырубят деревья возле Каменного моста
15:03 28.09
7 2112
Василёк

странно что не до киева

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
14:58 28.09
7 47849
Н.Влюбчивый

Как-то даже не по себе, неужели слуги государства не наложили дополнительные штрафы ?

...
Общество
Калужанки фиктивно выходили замуж за иностранцев за 15-20 тысяч рублей
13:26 28.09
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Leonid O.

А пятый диаметр до сих пор ждём.. Вот цена слова...

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
04:55 28.09
7 47849
Питоша

Просил не один раз этого Собянина поменьше распространять новости о продлении метро. Дифирамбы себе поет. Какое метро таже электричка. А вот , где нужно метро , где нужно ростараться и помочь людям, которые уже давно вопят: метро в микрорайон Восточный, даже не в Балашиху, в Восточный. Неееет, не могут. Уууууу, ненавижу ихние дифирамбы. Молчите бояре!!!!!!!Просто довезите народ до работы

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
03:31 28.09
7 47849
Василий Тёркин

Собакинская. В честь основателя.

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
03:14 28.09
7 47849
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Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
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