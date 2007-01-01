80 Фото читателя

Калужане просят помочь в поисках потеряшки

Анастасия Каторгина

К нам редакцию обратилась наша читательница с просьбой помочь в поисках собачки, которая убежала с участка 28 сентября в дерене Доможирово.

Анастасия Каторгина 80 Фото читателя Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники