В Калуге выставка бездомных животных проходит на улице Пухова

Найти себе питомца можно в субботу, 28 сентября, в сквере досугового центра.

Здесь можно забрать собаку или кошку. Вместе с животным выдают паспорт и набор корма.

Все животные привиты.

Выставка работает до 15:00.

Своими эмоциями с нами поделилась калужанка Екатерина, которая нашла на выставке кошку Миру. Девушка рассказала, что давно мечтала о кошке.

Подробнее читайте позже в репортаже на нашем сайте.