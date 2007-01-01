В Калуге выставка бездомных животных проходит на улице Пухова
Найти себе питомца можно в субботу, 28 сентября, в сквере досугового центра.
Здесь можно забрать собаку или кошку. Вместе с животным выдают паспорт и набор корма.
Все животные привиты.
Выставка работает до 15:00.
Своими эмоциями с нами поделилась калужанка Екатерина, которая нашла на выставке кошку Миру. Девушка рассказала, что давно мечтала о кошке.
Подробнее читайте позже в репортаже на нашем сайте.
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Лента комментариев
Питоша
Просил не один раз этого Собянина поменьше распространять новости о продлении метро. Дифирамбы себе поет. Какое метро таже электричка. А вот , где нужно метро , где нужно ростараться и помочь людям, которые уже давно вопят: метро в микрорайон Восточный, даже не в Балашиху, в Восточный. Неееет, не могут. Уууууу, ненавижу ихние дифирамбы. Молчите бояре!!!!!!!Просто довезите народ до работы...
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