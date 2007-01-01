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Новость дня Общество

Калужский спасатель стал лучшим начальником караула

В пятницу, 27 сентября, смотр-конкурс сотрудников МЧС России завершился в Анненках.
Дмитрий Ивьев
21:13 27.09
0 205
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По итогам состязаний лучшим начальником караула стал Олег Цурков из Людиново, представлявший Главное управление МЧС России по Калужской области.

В прошлом году в подобном конкурсе он был вторым.

Лучшим пожарным признали Виталия Петроченко из Челябинской области.

Олег Цурков.
Олег Цурков.

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Лента комментариев
ILR

Такими бы темпами дороги ещё на городских улицах делали - цены б не было.😐

...
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В Калуге начинают пилить деревья ещё на трёх улицах
21:23 27.09
1 719
КОНСТАНТИН Якунин

Правильно "доходит"!

...
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21:07 27.09
3 9956
Александр Морозов

Всех мигрантов из Москвы В Калугу заселят и будут возить на ЭТОМ МЕТРО .

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
19:10 27.09
3 9956
elisei

Едут с Москвы?Еще вчера потекла ночью вода,точнее в ночь на четверг.Подвалы затопило снова у нас в доме,из за этого прорыва..Значит опять разроют дорогу,и бросят как попало,плитку только год назад переложили там..

...
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В Калуге забил источник на улице Горького
18:48 27.09
1 664
Bungee

И что не так я сказал?!

...
Общество
Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
16:03 27.09
6 4213
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Непонятно какая выгода этого метро, если та же самая электричка.

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
15:48 27.09
3 9956
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Интересно что они хотели там увидеть???

...
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15:39 27.09
2 1111
SergeyKLG

На фотографии мост в ужасном состоянии. Хороший был капремонт!

...
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В Калуге вырубят деревья возле Каменного моста
15:39 27.09
5 1564
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

😃Так что очевидно кто-то пытается отмазать автоледи с гранатой.

...
Происшествия
В Калуге сбили 66-летнюю женщину
15:29 27.09
2 721
maks17

Чего метаться то. Начали пилить на улицах-продолжайте.

...
Благоустройство
В Калуге вырубят деревья возле Каменного моста
14:10 27.09
5 1564
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