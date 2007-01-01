Калужский спасатель стал лучшим начальником караула

В пятницу, 27 сентября, смотр-конкурс сотрудников МЧС России завершился в Анненках.

По итогам состязаний лучшим начальником караула стал Олег Цурков из Людиново, представлявший Главное управление МЧС России по Калужской области.

В прошлом году в подобном конкурсе он был вторым.

Лучшим пожарным признали Виталия Петроченко из Челябинской области.