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Общество

Турпоток в Калужской области за год вырос на 14%

За первую половину 2024 года наш регион посетили два миллиона человек, сообщил 27 сентября губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
18:00 сегодня
0 154
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Во Всемирный день туризма, который отмечается в эту пятницу, глава региона отметил, что туристическая отрасль является одной из самых перспективных.

Сейчас в Калужской области инвесторы реализуют больше 20 крупных проектов.

Около 11 000 калужан в 2024-м поучаствовали в социальных туристических проектах.

В районах появились 10 баз отдыха.

Также продолжается реализация проекта Большая Калужская тропа. Планируется историческая тропа «Сергиев Скит».

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экономика калужская область
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Лента комментариев
Александр Морозов

Всех мигрантов из Москвы В Калугу заселят и будут возить на ЭТОМ МЕТРО .

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
19:10 сегодня
2 4659
elisei

Едут с Москвы?Еще вчера потекла ночью вода,точнее в ночь на четверг.Подвалы затопило снова у нас в доме,из за этого прорыва..Значит опять разроют дорогу,и бросят как попало,плитку только год назад переложили там..

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге забил источник на улице Горького
18:48 сегодня
1 601
Bungee

И что не так я сказал?!

...
Общество
Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
16:03 сегодня
6 3942
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Непонятно какая выгода этого метро, если та же самая электричка.

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
15:48 сегодня
2 4659
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Интересно что они хотели там увидеть???

...
Общество
Калужанин сделал снимок легких после вмешательства приставов
15:39 сегодня
2 1074
SergeyKLG

На фотографии мост в ужасном состоянии. Хороший был капремонт!

...
Благоустройство
В Калуге вырубят деревья возле Каменного моста
15:39 сегодня
5 1433
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

😃Так что очевидно кто-то пытается отмазать автоледи с гранатой.

...
Происшествия
В Калуге сбили 66-летнюю женщину
15:29 сегодня
2 658
maks17

Чего метаться то. Начали пилить на улицах-продолжайте.

...
Благоустройство
В Калуге вырубят деревья возле Каменного моста
14:10 сегодня
5 1433
Василёк

откуда там двигаться наискосок ? Пешеходный переход - это не только лишь зебра, а еще пять метров от нее. если она по прилегающей территории сарая, который на фото - то там не проезжая часть, очевидно и у пешеходов там такой же приоритет. А с противоположной стороны дорожка шириной в переход. По кустам там срезать - смысла нет. Так что очевидно кто-то пытается отмазать автоледи с гранатой.

...
Происшествия
В Калуге сбили 66-летнюю женщину
14:02 сегодня
2 658
Василёк

ну я же говорил. теперь можно и расслабиться..

...
Происшествия
Бастрыкин заинтересовался нападением на четвероклассницу в Калужской области
13:56 сегодня
1 852
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