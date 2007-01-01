Турпоток в Калужской области за год вырос на 14%
Во Всемирный день туризма, который отмечается в эту пятницу, глава региона отметил, что туристическая отрасль является одной из самых перспективных.
Сейчас в Калужской области инвесторы реализуют больше 20 крупных проектов.
Около 11 000 калужан в 2024-м поучаствовали в социальных туристических проектах.
В районах появились 10 баз отдыха.
Также продолжается реализация проекта Большая Калужская тропа. Планируется историческая тропа «Сергиев Скит».
откуда там двигаться наискосок ? Пешеходный переход - это не только лишь зебра, а еще пять метров от нее. если она по прилегающей территории сарая, который на фото - то там не проезжая часть, очевидно и у пешеходов там такой же приоритет. А с противоположной стороны дорожка шириной в переход. По кустам там срезать - смысла нет. Так что очевидно кто-то пытается отмазать автоледи с гранатой....