Турпоток в Калужской области за год вырос на 14%

За первую половину 2024 года наш регион посетили два миллиона человек, сообщил 27 сентября губернатор Владислав Шапша.

Во Всемирный день туризма, который отмечается в эту пятницу, глава региона отметил, что туристическая отрасль является одной из самых перспективных.

Сейчас в Калужской области инвесторы реализуют больше 20 крупных проектов.

Около 11 000 калужан в 2024-м поучаствовали в социальных туристических проектах.

В районах появились 10 баз отдыха.

Также продолжается реализация проекта Большая Калужская тропа. Планируется историческая тропа «Сергиев Скит».