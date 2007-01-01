В Калуге выпустили в Оку больше 5000 мальков стерляди
Зарыбление прошло в пятницу, 27 сентября, в районе Гагаринского моста.
Это компенсация ущерба, который был нанесен при расчистке русла реки Каменки в Козельском районе, рассказали в правительстве региона.
Расчистка проходила в рамках нацпроекта «Экология». В ходе работ погибла часть популяции речных обитателей.
Как отметили в правительстве, обилие кормовой базы в Оке повышает выживаемость мальков.
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Лента комментариев
Василёк
откуда там двигаться наискосок ? Пешеходный переход - это не только лишь зебра, а еще пять метров от нее. если она по прилегающей территории сарая, который на фото - то там не проезжая часть, очевидно и у пешеходов там такой же приоритет. А с противоположной стороны дорожка шириной в переход. По кустам там срезать - смысла нет. Так что очевидно кто-то пытается отмазать автоледи с гранатой....
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