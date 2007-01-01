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Главная Новости Общество В Калуге выпустили в Оку больше 5000 мальков стерляди
Общество

В Калуге выпустили в Оку больше 5000 мальков стерляди

Зарыбление прошло в пятницу, 27 сентября, в районе Гагаринского моста.
Дмитрий Ивьев
19:20 сегодня
0 256
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Это компенсация ущерба, который был нанесен при расчистке русла реки Каменки в Козельском районе, рассказали в правительстве региона.

Расчистка проходила в рамках нацпроекта «Экология». В ходе работ погибла часть популяции речных обитателей.

Как отметили в правительстве, обилие кормовой базы в Оке повышает выживаемость мальков. 

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Лента комментариев
Александр Морозов

Всех мигрантов из Москвы В Калугу заселят и будут возить на ЭТОМ МЕТРО .

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
19:10 сегодня
2 4659
elisei

Едут с Москвы?Еще вчера потекла ночью вода,точнее в ночь на четверг.Подвалы затопило снова у нас в доме,из за этого прорыва..Значит опять разроют дорогу,и бросят как попало,плитку только год назад переложили там..

...
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1 601
Bungee

И что не так я сказал?!

...
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Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
16:03 сегодня
6 3942
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Непонятно какая выгода этого метро, если та же самая электричка.

...
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15:48 сегодня
2 4659
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Интересно что они хотели там увидеть???

...
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15:39 сегодня
2 1074
SergeyKLG

На фотографии мост в ужасном состоянии. Хороший был капремонт!

...
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15:39 сегодня
5 1433
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

😃Так что очевидно кто-то пытается отмазать автоледи с гранатой.

...
Происшествия
В Калуге сбили 66-летнюю женщину
15:29 сегодня
2 658
maks17

Чего метаться то. Начали пилить на улицах-продолжайте.

...
Благоустройство
В Калуге вырубят деревья возле Каменного моста
14:10 сегодня
5 1433
Василёк

откуда там двигаться наискосок ? Пешеходный переход - это не только лишь зебра, а еще пять метров от нее. если она по прилегающей территории сарая, который на фото - то там не проезжая часть, очевидно и у пешеходов там такой же приоритет. А с противоположной стороны дорожка шириной в переход. По кустам там срезать - смысла нет. Так что очевидно кто-то пытается отмазать автоледи с гранатой.

...
Происшествия
В Калуге сбили 66-летнюю женщину
14:02 сегодня
2 658
Василёк

ну я же говорил. теперь можно и расслабиться..

...
Происшествия
Бастрыкин заинтересовался нападением на четвероклассницу в Калужской области
13:56 сегодня
1 852
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