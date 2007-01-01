В Калуге выпустили в Оку больше 5000 мальков стерляди

Зарыбление прошло в пятницу, 27 сентября, в районе Гагаринского моста.

Это компенсация ущерба, который был нанесен при расчистке русла реки Каменки в Козельском районе, рассказали в правительстве региона.

Расчистка проходила в рамках нацпроекта «Экология». В ходе работ погибла часть популяции речных обитателей.

Как отметили в правительстве, обилие кормовой базы в Оке повышает выживаемость мальков.