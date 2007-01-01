Средняя зарплата в Калужской области снизилась до 75 628 рублей

Такие данные зафиксированы за июль нынешнего года, сообщили на днях в Калугастате.

Такие данные зафиксированы за июль нынешнего года, сообщили на днях в Калугастате.

По сравнению с июнем падение составило 7%.

А вот за год рост среднего заработка составил 17,1%.

Данные Калугастата учитывают предприятия и организации, в которых 15 или более сотрудников.

По всей экономике средняя начисленная зарплата в июле 2024 года составила в Калужской области 69 600 рублей.