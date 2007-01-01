Средняя зарплата в Калужской области снизилась до 75 628 рублей
Такие данные зафиксированы за июль нынешнего года, сообщили на днях в Калугастате.
По сравнению с июнем падение составило 7%.
А вот за год рост среднего заработка составил 17,1%.
Данные Калугастата учитывают предприятия и организации, в которых 15 или более сотрудников.
По всей экономике средняя начисленная зарплата в июле 2024 года составила в Калужской области 69 600 рублей.
Просил не один раз этого Собянина поменьше распространять новости о продлении метро. Дифирамбы себе поет. Какое метро таже электричка. А вот , где нужно метро , где нужно ростараться и помочь людям, которые уже давно вопят: метро в микрорайон Восточный, даже не в Балашиху, в Восточный. Неееет, не могут. Уууууу, ненавижу ихние дифирамбы. Молчите бояре!!!!!!!Просто довезите народ до работы...