В Калужской области после вмешательства прокуратуры бывший узник фашистских концлагерей получил статус инвалида
Женщина обратилась в прокуратуру Спас-Деменского района по вопросу установления ее матери инвалидности.
Об этом 27 сентября рассказало региональное надзорное ведомство.
Была организована выездная врачебная комиссия.
В итоге бывшую узницу признали инвалидом первой группы. Ей назначена пенсия.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Василёк
откуда там двигаться наискосок ? Пешеходный переход - это не только лишь зебра, а еще пять метров от нее. если она по прилегающей территории сарая, который на фото - то там не проезжая часть, очевидно и у пешеходов там такой же приоритет. А с противоположной стороны дорожка шириной в переход. По кустам там срезать - смысла нет. Так что очевидно кто-то пытается отмазать автоледи с гранатой....
Афиша