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Общество

В Калужской области после вмешательства прокуратуры бывший узник фашистских концлагерей получил статус инвалида

Женщина обратилась в прокуратуру Спас-Деменского района по вопросу установления ее матери инвалидности.
Анастасия Каторгина
16:43 сегодня
0 143
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Об этом 27 сентября рассказало региональное надзорное ведомство.

Была организована выездная врачебная комиссия.

В итоге бывшую узницу признали инвалидом первой группы. Ей назначена пенсия. 

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инвалидность прокуратура
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Лента комментариев
Bungee

И что не так я сказал?!

...
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16:03 сегодня
6 3578
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Непонятно какая выгода этого метро, если та же самая электричка.

...
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15:48 сегодня
1 1850
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Интересно что они хотели там увидеть???

...
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Калужанин сделал снимок легких после вмешательства приставов
15:39 сегодня
2 1020
SergeyKLG

На фотографии мост в ужасном состоянии. Хороший был капремонт!

...
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В Калуге вырубят деревья возле Каменного моста
15:39 сегодня
5 1089
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

😃Так что очевидно кто-то пытается отмазать автоледи с гранатой.

...
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В Калуге сбили 66-летнюю женщину
15:29 сегодня
2 564
maks17

Чего метаться то. Начали пилить на улицах-продолжайте.

...
Благоустройство
В Калуге вырубят деревья возле Каменного моста
14:10 сегодня
5 1089
Василёк

откуда там двигаться наискосок ? Пешеходный переход - это не только лишь зебра, а еще пять метров от нее. если она по прилегающей территории сарая, который на фото - то там не проезжая часть, очевидно и у пешеходов там такой же приоритет. А с противоположной стороны дорожка шириной в переход. По кустам там срезать - смысла нет. Так что очевидно кто-то пытается отмазать автоледи с гранатой.

...
Происшествия
В Калуге сбили 66-летнюю женщину
14:02 сегодня
2 564
Василёк

ну я же говорил. теперь можно и расслабиться..

...
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Бастрыкин заинтересовался нападением на четвероклассницу в Калужской области
13:56 сегодня
1 735
Василёк

жемчужина хорошо получилась на фотографии. так и хочется сережки жене из такой сделать. Еще, кстати, интресный вопрос: куда ушли эти тонны древесины, заботливо освободив центр города для "новых деревьев" ?

...
Благоустройство
В Калуге вырубят деревья возле Каменного моста
13:54 сегодня
5 1089
Bungee

В Калуге 16-летний парень совершил два грабежа на рынке

...
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13:25 сегодня
1 851
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