КАДВИ: от Сибири до Персидского залива

Гражданская энергетическая продукция «Калужского двигателя» завоевывает новые рубежи по всему миру.

В профессиональный праздник всех сотрудников КАДВИ — ​День машиностроителя — ​поздравления в адрес предприятия летят со всех уголков планеты.

Успешное, качественное и своевременное выполнение гособоронзаказа не ослабило направления гражданской продукции ПАО «Калужский двигатель».

Две электростанции в месяц

Производство гражданской энергетической продукции на КАДВИ имеет долгосрочные цели и задачи. Сегодня по договорным обязательствам завод ежемесячно отгружает по две электростанции мощностью 100 кВт. Новинка — ​ГТЭА мощностью 800 кВт, оснащённые планетарным редуктором, в сентябре также отгружены заказчику для проведения пусконаладочных работ.

Заместитель генерального директора по ГЭП В.В. Кувшинов.

— За прошедший период мы приобрели бесценный опыт пусконаладочных работ: научили наши электростанции работать с разными энергоносителями, — ​рассказал заместитель генерального директора по ГЭП Вадим Кувшинов.

Дело в том, что на каждом месторождении — свой состав газа: конденсат газовый, конденсат нефтяной, механические примеси в виде различных соединений, сырые нефтяные фракции. Эти особенности требуют уникальной отладки автоматики каждой ГТЭС.

— Мы смогли это освоить, хотя было непросто, — ​добавил Вадим Кувшинов. — ​При пусконаладочных работах учим каждую электростанцию правильно работать на своём составе газа.

В системе ЖКХ г. Чусовой Пермского края уже два года успешно работает заводской ГТЭА мощностью 200 кВт, обеспечивая уральцев электричеством и теплом. В местном МУП «Гортеплоэнерго» довольны результатами и решили расширить горизонты сотрудничества. В конце года в Чусовой будут отгружены две электростанции мощностью 800 кВт, а в начале 2025 года начнутся пусконаладочные работы.

География поставок расширяется

Развивают на КАДВИ и проект с планетарным редуктором. Эффективность принятых конструкторских решений выявит длительная наработка на месте эксплуатации.

— Четыре изделия уже прошли 72-часовые испытания и вместе с электроагрегатами мощностью 800 кВт отгружены заказчику в Санкт-­Петербург, — ​пояснил Вадим Кувшинов. — ​До этого момента их суммарная наработка составила более 600 часов. Впереди — пусконаладочные работы, в которых примут участие наш программист и специалисты сервисного отдела. Будем учить электростанцию работать на попутном газе с нашей системой управления.

«Калужский двигатель» активно работает над расширением портфеля заказов и географии поставок. В активной разработке находится проект с одной из жарких стран. Перед калужскими моторостроителями стоит архисложная задача: на шельфе месторождения, где планируется работа ГТЭС, температура воздуха достигает 500° С и нет доступа к нормальному охлаждению, к этому надо добавить высокую влажность.

— Нам необходимо разработать уникальную конструкцию вентиляционного очистительного устройства, чтобы поднять КПД, — ​отмечает заместитель генерального директора КАДВИ. — ​Работаем над этим вопросом.

Генеральный директор ПАО «КАДВИ» Е.Н. Галынский.

— Машиностроение было и остаётся фундаментом промышленного и экономического потенциала, обеспечивающим устойчивость экономики и могущество страны, — ​отметил в своём обращении к коллегам в преддверии Дня машиностроителя генеральный директор КАДВИ Евгений Галынский. — ​Предприятия машиностроительного комплекса России имеют сегодня высокий потенциал, большой практический опыт и уровень технического развития. Самоотверженный труд всех коллективов обеспечивает реализацию масштабных проектов, создаёт новые виды продукции с применением современных технологий, решает важные для страны производственные задачи.

В день профессионального праздника от всей души желаем вам успешной реализации всех задач, новых побед и свершений, эффективного взаимодействия с партнёрами и финансового благополучия!